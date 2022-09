Danilo Petrucci e Ducati: doppia sfida MotoAmerica in New Jersey

Per il penultimo appuntamento stagionale del MotoAmerica di scena al New Jersey Motorsports Park la Ducati si ritroverà a caccia della vittoria su due fronti. In Superbike, con Danilo Petrucci ad un solo punto dal capo-classifica Jake Gagne con ancora quattro gare da disputarsi. In Supersport c’è una concreta chance di chiudere i giochi in anticipo, grazie al colossale vantaggio in campionato di Josh Herrin con la debuttante Panigale V2.

DANILO PETRUCCI SU UN TRACCIATO CONOSCIUTO

Una volta tanto, Danilo Petrucci partirà con qualche riferimento della pista. Nei mesi scorsi il ternano aveva avuto l’opportunità di scoprire il layout di Millville, ritrovandosi se non altro con l’incompetenza di affrontare un weekend completamente al buio. Basterà? Sulla carta una missione difficile, ma non impossibile, anche se i trascorsi sono tutt’altro che favorevoli. Dal 2018 a questa parte le Yamaha di riferimento, gestite dapprima dal team Graves e successivamente da Attack Performance, hanno monopolizzato la scena su questa pista.

JOSH HERRIN PER IL TITOLO SUPERSPORT

Quasi una mera formalità il discorso-titolo nel MotoAmerica Supersport per Josh Herrin. Schierato sempre dal team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC, il Campione AMA Superbike 2013 si ritroverà con il secondo match-point di fila. Nel precedente round al Pitt Race ha subito il ritorno del giovanissimo Rocco Landers, ritrovandosi tuttavia con 76 punti di vantaggio e più soltanto 100 in palio nelle restanti quattro gare.

CONFRONTO ACCESO IN SUPERSPORT

Di fatto Josh Herrin con la Ducati Panigale V2 è stato il mattatore di questa stagione, vincendo la metà delle gare (8 su 16 finora) e salendo sempre sul podio, eccezion fatta per una singola manche e per la sfortunata 200 miglia di Daytona (dove scattò dalla pole position). Tuttavia Rocco Landers ha tenuto i giochi aperti vincendo tre delle ultime quattro gare, tanto da aprire una coda di polemiche su presunte irregolarità alla propria R6. Sospetti rispediti al mittente, con tutte le verifiche del caso da parte dei commissari del MotoAmerica.

UN VANTAGGIO PER DANILO PETRUCCI?

Un Josh Herrin già Campione MotoAmerica Supersport 2022 in New Jersey potrebbe, indirettamente, rappresentare una buona notizia anche per lo stesso Danilo Petrucci. Come abbiamo riportato in precedenza, a Pittsburg si è parlato di un’eventualità di una presenza dello stesso Herrin con una seconda V4 R per l’ultimo round al Barber Motorsports Park, previa conquista del titolo. Sarebbe un valido alleato per l’assalto al titolo Superbike di “Petrux“…