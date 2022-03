Danilo Petrucci dolorante nei test Superbike a Misano

Danilo Petrucci sfida, ancora una volta, il dolore. Dieci giorni fa è caduto durante un allenamento con la moto da cross. Oggi è voluto comunque scendere in pista durante i test a Misano per provare la Ducati V4 gommata Dunlop che utilizzerà nel MotoAmerica Superbike. Al suo fianco il manager Alberto Vergani ed il suo medico di fiducia Enrico Chieffo, arrivato appositamente da Milano per visitarlo.

“Purtroppo durante questi test avverto molto dolore – afferma Danilo Petrucci – ho avuto un incidente durante un allenamento con la moto da cross e mi sono lesionato il collaterale del ginocchio sinistro, ho riportato una bruciatura ad un braccio e varie escoriazioni. Non sono certo al cento per cento. Sto resistendo perché ci tengo a trovare l’assetto giusto, a cucirmi addosso la moto ed a prendere confidenza con le Dunlop però non è assolutamente facile. Non posso tenere il ginocchio troppo piegato perché non vorrei fare ulteriori danni. È dura, mi ritrovo ancora una volta a sfidare il dolore”.

L’infortunio non precluderà la sua partecipazione alla prima gara del MotoAmerica Superbike, in programma il 9 aprile, ad Austin, in concomitanza con l’appuntamento della MotoGP ma è sicuramente un brutto imprevisto. Danilo Petrucci ha una tempra molto forte, oggi a Misano è apparso molto carico e determinato, nonostante il comprensibile scoramento per i problemi fisici. È galvanizzato dalla sua nuova avventura negli States, su circuiti quasi tutti nuovi per lui e contro piloti che non ha mai sfidato.

