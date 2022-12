La FMI ha posticipato la prima gara del Campionato Italiano Velocità dopo l’accorato appello dei piloti. Non ci sarà più la concomitanza tra la 24 Ore di Le Mans e il primo appuntamento stagionale del CIV Superbike ma una sola sovrapposizione Endurance e Tricolore. Questo piccolo cambiamento potrebbe essere rivelarsi importantissimo dato che ci saranno comunque pochi piloti al via della classe regina. Con una sola concomitanza è in qualche modo possibile fare sia EWC che CIV o National mentre con due non lo sarebbe stato.

Simone Saltarelli, Lorenzo Zanetti, Alex Bernardi, Christian Gamarino, Kevin Manfredi e forse Roberto Tamburini e Flavio Ferroni riusciranno a partecipare sia alla 24 Ore di Le Mans che alla prima gara del CIV Superbike o del National Trophy a Misano.

Lorenzo Zanetti, come abbiamo già anticipato, parteciperà sia al CIV che alle gare di durata ed il pilota bresciano è già un big.

Simone Saltarelli, vice-campione italiano National Trophy in carica, ha rinnovato in questi giorni l’accordo con il Team 33 per l’Endurance. “Parteciperò alla la 24 Ore di Le Mans alla 24Ore di Bol d’Or – spiega il pilota marchigiano a Corsedimoto – Purtroppo non farò Spa anche se l’anno scorso ero stato il più veloce e mi era piaciuta moltissimo. Non posso saltare però la gara del CIV a Vallelunga, una pista su cui ho vinto sia nel 2021 che quest’anno nel National. Farò quindi entrambi i campionati dando la priorità al Campionato Italiano Superbike”.

Assieme a Simone Saltarelli al Team 33 con ogni probabilità ci sarà Kevin Calia che farà solo l’Endurance e forse Christian Gamarino a cui però la Stock inizia a stare un po’ stretta: gli piacerebbe gareggiare anche a Suzuka.

Aprilia raddoppia?

A livello italiano Gamarino farà il National, quindi un top rider assicurato per il trofeo che si svolge nell’ambito del CIV. Alla 24 Ore di Le Mans parteciperà quasi certamente anche Alex Bernardi che farà anche un campionato intero a livello italiano ma quale? O CIV Superbike o National. Sembra che Aprilia stia valutando di schierare altre due moto al CIV facendo un vero e proprio dream team. Oltre a Luca Bernardi e Samuele Cavalieri, pare che la Casa di Noale stia pensando di schierare anche Alex Bernardi ed in alcune occasioni Lorenzo Salvadori, quando non è impegnato con la MotoGP. In caso contrario Alex Bernardi farebbe il National.

I piloti in cerca di una sella in Superbike: Tamburini, Ferroni, Russo…

Niccolò Canepa farà solo l’Endurance. Kevin Manfredi pare possa fare sia CIV che Endurance ma lui ha il problema delle concomitanze anche con la MotoE. Fare due campionati è possibile, farne tre diventa piuttosto complicato.

Roberto Tamburini in questi giorni sta parlando con vari team sia del CIV che dell’Endurance “Mi piacerebbe fare sia delle gare di durata che il Campionato Italiano Superbike – afferma il Tambu – ma ancora non ho assolutamente nulla in mano. Dipende come si metteranno le cose poi valuterò eventualmente a cosa dare la priorità. Sono ancora giovane ed ho voglia di gareggiare!”.

Situazione analoga per Flavio Ferroni. Tra i piloti i cerca di una sella per il CIV Superbike c’è anche Riccardo Russo, reduce dal terzo posto finale nel National Trophy 1000. Paradossale la situazione di Lorenzo Lanzi ancora velocissimo, con tanta voglia di correre ed un nome importante che darebbe prestigio a qualunque campionato. Ad ottobre ha conquistato la pole position ad Imola, gli piacerebbe partecipare al CIV ma al momento non è sicuro di riuscire a fare neanche al National.

Ad oggi i piloti del CIV Superbike 2023 sono: Michele Pirro, Luca Bernardi, Alex Delbianco, Simone Saltarelli, Samuele Cavalieri, Lorenzo Zanetti, Luca Vitali e Gianluca Sconza.