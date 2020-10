Appena chiusa la stagione 2020 del CIV, si pensa già al 2021. Qualche novità tecnica per la Superbike, conferme in Moto3 e PreMoto3. Vediamo di cosa si tratta.

Dopo aver incoronato i Campioni Italiani lo scorso weekend a Vallelunga, l’ELF CIV guarda al 2021. Confermata anche per la prossima stagione la collaudata formula di gara, con 6 round e doppie gare ogni weekend nei migliori circuiti tricolori. Invariate le categorie (Superbike, Moto3, SS600, Premoto3 e SS300). Non mancheranno invece novità e conferme tecniche per alcune di queste classi presenti nel Campionato Italiano Velocità. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Superbike: centralina unica obbligatoria

Si tratta di un progetto annunciato inizialmente per il 2019, la cui prima fase è partita quest’anno. I team che hanno avuto l’opportunità di scegliere se usare o meno la centralina Motec, che sarebbe diventata obbligatoria nel 2021. Dalla prossima stagione infatti la Superbike adotterà unicamente la centralina già utilizzata nel BSB e prossimamente nel Campionato Americano, con alcune differenze sostanziali. Nell’ELF CIV sarà infatti consentito l’uso di strategie di controllo volte alla ricerca di un maggiore equilibrio tecnico tra diversi motocicli. Senza trascurare però l’aspetto della sicurezza. Il sistema sarà fornito da Aviorace, maggior distributore e centro di assistenza europeo per Motec e partner FMI nel progetto.

Moto3: doppia scelta di motori

Rimarrà in Moto3 il motore 450 Yamaha fornito da Geo Technology S.A. Dopo il positivo esordio, anche per il 2021 i team potranno scegliere se affidarsi agli abituali motori oppure al nuovo modello 450. Un modello pensato per abbassare i costi, dare a tutti i giovani le migliori condizioni possibili di partenza per esprimere il loro potenziale e limitare le problematiche legate al rumore negli autodromi. Un motore che in questo 2020 ha già permesso a giovani piloti come Andrea Giombini (Junior Team Total Gresini) di ottenere piazzamenti a podio.

PreMoto3: rinnovo con Yamaha per i motori

Restando in ambito motore, alcune conferme arrivano anche per la Premoto3. Verrà rinnovato per il 2021 l’accordo con Yamaha come fornitore unico di motori nella categoria entry level del Campionato Italiano. Un progetto che, pensato per abbassare i costi, prosegue in virtù della bontà del prodotto Yamaha. Un costruttore con il quale va avanti la convergenza di programmi per la crescita dei giovani piloti.

Folgori: “Stagione bellissima nonostante l’anno complicato”

“Quello in corso è un anno particolarmente complicato” ha dichiarato Simone Folgori, Responsabile ELF CIV. “Questo però non ha impedito di organizzare una bellissima stagione sportiva. Stiamo già programmando la nuova, con la conferma dei 6 round e della medesima formula di gara, con alcune importanti novità che presenteremo a breve. Sul piano tecnico invece, dal 2021 si definirà il progetto centralina unica obbligatoria in SBK, che ha vissuto un anno di sperimentazione in questo 2020. A questo aggiungiamo la conferma sia del progetto della Moto3 con motore 450. Stesso discorso per il motore unico in Premoto 3, con Yamaha che, forte dell’ottimo prodotto messo in campo, sarà ancora fornitore unico di motori per questa categoria dell’ELF CIV.”