Attività FMI sospesa fino al 27/04: Rimandati CIV, Minimoto e Coppa Italia

La FMI sospende tutte le attività sportive fino a fine aprile. Saltano i primi round di CIV, Campionato Italiano Minimoto e Coppa Italia.

A causa dell’emergenza coronavirus la Federazione Motociclistica Italiana ha comunicato di aver interrotto tutte le manifestazioni a due ruote fino al 27 aprile. Un sospensione che quindi coinvolge vari campionati italiani, che avrebbero preso il via alla fine del mese prossimo. Parliamo di CIV, Campionato Italiano Minimoto e Coppa Italia.

Nello specifico, saltano i primi round. Il CIV doveva scattare il 25-26 aprile con la tappa inaugurale del 2020 al Misano World Circuit. Prima di questo toccava al Campionato Italiano Minimoto, in programma il 18-19 aprile a Cervia. Sempre il 19 aprile prendeva il via il primo appuntamento della Coppa Italia sul tracciato del Mugello. Tre tappe che sono quindi state sospese.

Il Comitato Velocità FMI sta attualmente valutando ogni opzione riguardo al prosieguo della stagione sportiva. L’emergenza sanitaria nazionale però va monitorata attentamente: per questo la Federazione ha prolungato la sospensione delle attività. Non avranno luogo quindi nemmeno raduni motociclistici, corsi per Licenziati, sedute di allenamento strutturato.

Per gli atleti di interesse nazionale però c’è qualche possibilità in più. Loro infatti possono svolgere alcune attività di allenamento, ma non in forma collettiva. In questo caso servono però continui controlli per ridurre il rischio di diffusione del virus.