Campionato Italiano Superbike, Mattia Pasini dice no

Il Campionato Italiano Superbike? No, grazie. Mattia Pasini ha le idee chiare: non gli interessa il CIV, almeno per il momento. Dopo la brillante prestazione offerta al Mugello in Moto2 si potrebbero riaprire per lui le porte del Motomondiale e come cita il proverbio “ubi maior minor cessat”.

E dire che nel CIV Superbike c’è disponibile la Yamaha Keope lasciata libera da Niccolò Canepa, una moto sul podio in sei gare su sei nel 2022. Il pilota genovese aveva in programma di partecipare solo ai primi tre round stagionali e così ha fatto. E’ secondo in classifica generale dietro a Michele Pirro ma ha altri impegni assunti in precedenza che gli impediscono di andare avanti nel tricolore.

Mattia Pasini pensa al Mondiale

Il Keope sperava di poter contare su Mattia Pasini che aveva partecipato al primo round ma il riccionese ha altri interessi “In questo momento penso al Mondiale – conferma Mattia Pasini a Corsedimoto – attualmente escludo di gareggiare nel CIV, non correrò su una derivata di serie almeno fino al termine della stagione 2022, in futuro si vedrà. Sul Mondiale e sui progetti futuri non posso però esprimermi”.

Il Keope Motor Team sapeva fin da inizio anno che Canepa avrebbe partecipato solo ai primi tre appuntamenti e va avanti con Randy Krummenacher come da programmi. Alla squadra romagnola, supportata da Yamaha, in realtà piacerebbe schierare anche la seconda moto ma lo farà solo se ci saranno le condizioni giuste.

Il CIV Superbike perde i pezzi

Michele Pirro ormai ha praticamente vinto il titolo italiano Superbike e dopo lo stop di Niccolò Canepa la griglia rischia d’impoverirsi ulteriormente. L’unica consolazione è che nel prossimo round, a fine luglio a Misano, ci dovrebbero essere due rientri importanti da infortuni: quello di Lorenzo Zanetti con la Ducati del team Broncos e quello di Samuele Cavalieri con la Kawasaki del team Black Flag Motorsport. Nei giorni scorsi Alessandro Delbianco è stato operato ad un avambraccio ma è stato un intervento di routine, ha già ripreso gli allenamenti e a Misano gareggerà senza problemi.

