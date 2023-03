CIV Superbike: Luca Vitali “Pirro e Delbianco i favoriti ma punto in alto”

Luca Vitali è semplicemente una certezza. Partecipa al Campionato Italiano Superbike da anni ed è sempre tra i protagonisti. Nel 2022 si è classificato terzo con cinque podi all’attivo tra cui una vittoria all’esordio stagionale. Lunedì scorso ha partecipato alla giornata di test organizzata da Michele Pirro a Misano con la Honda Improve. Ne abbiamo approfittato per fare quattro chiacchiere.

Luca Vitali, come vedi il CIV Superbike 2023?

“Sarà molto competitivo. Si sono aggiunti piloti nuovi, in particolare dei giovani veloci. Ci saranno più iscritti rispetto al passato. Se ne sono andati Canepa, Krummenacher e Mantovani, tre piloti forti che stavano sempre davanti. Però il livello è molto alto e sono curioso”.

Com’è andata la preparazione invernale?

“E’ stata molto limitata perché combatto con un problema alla spalla che non ho ancora risolto e mi da fastidio anche quando giro in moto. Ho fatto tanta bicicletta, corsa, un po’ di palestra ma per la parte superiore devo aspettare un po'”.

Obbiettivi?

“Fare come l’anno scorso e possibilmente meglio anche se non sarà facile perché mi ero classificato terzo ed avevo vinto una gara. Però ci stiamo lavorando. Il team presenterà qualche novità che dobbiamo ancora capire se funziona: qualche sviluppo c’è. Sono anni che siamo il team Honda di riferimento a livello italiano, puntiamo a confermarci ed insidiare quelli davanti a noi“.

Ci saranno molte Honda al CIV Superbike. Come te lo spieghi?

“Probabilmente è una moto più accessibile da preparare e gestire rispetto ad Aprilia e Ducati che l’anno scorso sono state davanti. Però la Honda non è facile da portare al limite. Noi ci proviamo”.

Un tuo pronostico: quest’anno chi vincerà?

“Negli ultimi anni Michele Pirro non ha lasciato scampo agli avversari ma recentemente qualcuno si è avvicinato. Vedo molto bene Alex Delbianco con Yamaha che è una signora moto ed ha fatto grandi progressi negli ultimi anni, da quando è entrato il Keope. Ecco, direi che i due favoriti sono Pirro e Delbianco poi ci siamo noi assieme ad altri come i piloti Aprilia. Ovviamente spero di essere più con i primi che con quelli dietro. L’anno scorso in diverse occasioni ci siamo stati però sembra che noi dobbiamo sempre fare qualcosina in più per stare lì. E’ molto difficile però ogni tanto ci riusciamo e puntiamo a starci ancora più spesso”.

Foto Snap Shot

