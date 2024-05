Osservato una prolungata “sosta” di un mese e mezzo, il CIV Superbike torna in pista all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga per il secondo appuntamento stagionale. Come di consueto con la prima gara in programma domani e la seconda nella giornata di domenica, ma senza Kevin Manfredi. La GSX-R 1000 del team Penta Motorsport Suzuki resterà infatti orfana del proprio cavaliere per questo fine settimana in terra romana a causa della concomitanza con il Mondiale MotoE, di scena a sua volta al Circuit de Barcelona-Catalunya.

KEVIN MANFREDI ASSENTE A VALLELUNGA

Non una novità per Kevin Manfredi, già avvezzo a “complicazioni” di questo tipo. Lo spezzino è infatti l’esempio lampante di motociclistica “highlander” che nell’arco di 12 mesi corre un po’ ovunque. Prendete la stagione corrente: contestualmente al CIV Superbike, partecipa al Mondiale Endurance con il Wojcik Racing Team Honda #777 e, appunto, al Mondiale MotoE con Ongetta SIC58 Squadra Corse. Insomma, difficile se non impossibile scongiurare sovrapposizioni di calendario con la serie tricolore, privilegiando gioco-forza i prioritari impegni internazionali. Come in questa occasione, con il due volte Campione World Supersport Challenge (Europeo) volato a Barcellona per il secondo round del Mondiale elettrico, lasciando (momentaneamente) orfana la Gixxer di Penta Motorsport.

RITORNO AL MUGELLO

Per sua fortuna quest’anno non sono previste ulteriori concomitanze. Niente a che vedere con il 2023, quando (come tanti colleghi di altri campionati/trofei nazionali nella medesima situazione) fu costretto a saltare addirittura metà stagione (3 round su 6) del CIV Superbike. Kevin Manfredi potrà pertanto scendere regolarmente in pista nei restanti appuntamenti della top class tricolore. A cominciare da quello previsto al Mugello Circuit il 22-23 giugno prossimi. Un’ottima notizia anche per lo stesso Penta Motorsport, anch’esso assente in quel di Campagnano di Roma in attesa del rientro di Manfredi, dal 2022 a questa parte co-artefice della rinascita Suzuki.

I VERDETTI DELLE PRIME LIBERE

Senza l’unica GSX-R 1000 dello schieramento, il fine settimana di Vallelunga ha preso così il via… al ralentì. Un ritrovato Luca Vitali con la nuova CBR 1000 RR-R ha fatto registrare il miglior crono in 1’37”520 nella singola sessione di prove libere. Dopo che una bandiera rossa, esposta per la rottura del motore della SLP BMW di Gianluca Sconza, ha interrotto l’attività per quasi un quarto d’ora. In un turno interlocutorio, di fatto ridotto a soli 10 minuti, il portacolori Scuderia Improve by Firenze Motor Honda ha preceduto di appena 6 millesimi il capo-classifica di campionato Michele Pirro (Barni Spark Ducati). In attesa della QP1 di questo pomeriggio, terza posizione per Alessandro Delbianco (DMR Yamaha). A precedere Samuele Cavalieri con la prima Nuova M2 Aprilia. Quinto crono per la wild card Alvaro Diaz (MotoXRacing Yamaha), incappato tuttavia in una innocua scivolata alla Trincea. Continuando a scorrere la classifica, figura sesto Roberto Mercandelli (Broncos Ducati), anch’egli caduto nel finale alla Soratte. Il vincitore di Gara 2 della passata stagione Luca Bernardi (Nuova M2 Aprilia) è nono. Autore all’ultimo del personale best lap con una pista all’apparenza non in perfette condizioni complice il filler depositato per ripulire l’asfalto dall’olio.

GIACOMO MORA POSTICIPA IL RIENTRO NEL CIV SUPERSPORT

A proposito di assenze, nel CIV Supersport mancherà all’appello Giacomo Mora (Gomma Racing Yamaha). Fratturatosi una vertebra nel round inaugurale di Misano con conseguente intervento chirurgico, ha preferito non forzare i tempi di recupero, rinunciando alle due gare capitoline. La speranza è che il ventunenne emiliano, tornato lo scorso anno alle competizioni dopo aver rischiato la vita in uno spaventoso incidente ad Assen nella Yamaha R3 Blu Cru European Cup 2021, possa essere di nuovo della partita tra poche settimane al Mugello.

Photo credit: Cristopher Ponso

CIV SUPERBIKE 2024 VALLELUNGA – RISULTATI PROVE LIBERE: