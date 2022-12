CIV Superbike, Gianluca Sconza “Corro insieme ai miei idoli”

Gianluca Scorza a livello fisico è un gigante ma ad oggi è il pilota più giovane del Campionato Italiano Superbike 2023. Nato in Campania nel 2003, ha iniziato a gareggiare con le Metrakit. Ha corso assieme a Gabriele Giannini ma già a 16 anni è approdato alle 600 Supersport. Nel 2022 ha cercato di confrontarsi con Michele Pirro, Alex Delbianco e gli altri big in sella alla Yamaha Speedaction. Ovviamente non ha lottato per le prime posizioni ma ha arricchito il suo bagaglio di esperienza.

“Sono alto un metro e novanta – racconta Gianluca Sconza a Corsedimoto – e a sedici anni ho gareggiato nel WSSP con il Team Lorini. E’ stata una bella esperienza ma il mio sogno era correre nelle 1000 e l’ho realizzato quest’anno partecipando al Campionato Italiano Superbike”.

Che effetto ti ha fatto?

“E’ stato bellissimo gareggiare assieme ai piloti che guardavo in televisione da bambino come Pirro, Canepa e gli altri. Ho preferito fare un campionato di alto livello per cercare d’imparare il più possibile dai miei idoli, dai mostri sacri della categoria, che ad un trofeo ed essere davanti. E’ stata una mia scelta ed una bellissima esperienza. Non vedo l’ora di tornare in sella”.

Cosa farai nel 2023?

“Molto probabilmente ancora il CIV Superbike con Speedaction. Il livello sarà altissimo ma cercherò di entrare tra i primi cinque migliorando quindi i risultati del 2022”.

Gareggerà su una Yamaha anche Alex Delbianco. Ti ispirerai a lui?

“Io probabilmente non avrò un compagno di squadra quindi prenderò come riferimento Delbianco, per riuscire a capire dove si potrà arrivare con la Yamaha anche se correremo per team diversi e la moto non sarà uguale. Lui andrà molto forte e sarà un grosso stimolo per me”.

Obbiettivi futuri?

“Mi piacerebbe fare una wild-card nel Mondiale Superbike appena sarà possibile. Il mio sogno è gareggiare a tempo pieno nel WSBK”.

Foto Facebook Gianluca Sconza

