CIV Superbike: a Misano si rivede Samuele Cavalieri

Ricordi ormai lontani. Nel 2019 e 2020 Samuele Cavalieri era tra i giovani più promettenti del Campionato Italiano Superbike. Saliva spesso sul podio e due anni fa si è classificato secondo dietro a Lorenzo Savadori, autentico dominatore. Samuele ha poi cercato fortuna nel Mondiale Superbike con Pedercini ma le cose non sono andate bene. Quest’anno è tornato nel CIV con il Black Flag ma fino ad oggi non ha ancora gareggiato. Si è fratturato il polso in allenamento poco prima dell’inizio del campionato ed è dovuto restare fermo più del previsto. Questo week-end finalmente torna a correre, in occasione della Racing Night a Misano, in sella alla Kawasaki, l’unica presente al CIV.

Samuele Cavalieri, sei pronto per l’esordio stagionale?

“Sono molto contento di rientrare perché al di là del male fisico, restare a guardare le gare dal divano era un dolore psicologico. E’ la mia prima gara in notturna: sono molto impaziente e fiducioso. Sono anche curioso di vedere come si è evoluta la moto in questi mesi. Al mio posto ha corso Morais e vorrei capire gli sviluppi, nei test non ci si rende conto“.

Ti sei ripreso dall’infortunio?

“Ancora non sono al cento per cento però non vedo l’ora di rientrare anche per capire bene come sto. Diciamo che sono in una condizione accettabile”.

Hai fatto dei test?

“Ho provato la settimana scorsa al Mugello. Dopo 4 mesi che non salivo su una Superbike è stato impegnativo ma positivo. Sono veramente eccitato. I test sono stati buoni ma le gare sono un’altra cosa”.

Bestseller, l’autobiografia del Genio F1 Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”