CIV Superbike a Misano: Michele Pirro “Mi dispiace non ci sia Canepa”

Comunque vada sarà uno spettacolo. Il Campionato Italiano Superbike questo week-end fa tappa a Misano. Le qualifiche e la gara-1 sia della Supersport che della Superbike si correranno dopo il tramonto. Ricco il programma di eventi collaterali della Racing Night con un concerto rock al MWC Square. Domenica si correrà invece di giorno.

Superbike tra arrivi e partenze

Il Campionato Italiano Superbike sembra un po’ il terminal di un aeroporto con partenze ed arrivi. Tornano in pista gli infortunati Lorenzo Zanetti e Samuele Cavalieri. Non ci saranno Sheridan Morais che aveva sostituito Cavalieri e Niccolò Canepa. Al posto del pilota ligure gareggerà con la Yamaha Keope Simone Corsi, all’esordio assoluto in Superbike.

Ovviamente il favorito numero uno è Michele Pirro, saldamente al comando della classifica tricolore. Già a Misano potrebbe mettere una seria ipoteca sul titolo. Delbianco però farà il possibile per rendergli la vita difficile. A tal proposito, a Misano il giovane riminese farà anche il National Trophy (leggi qui).

Michele Pirro è carico

“Siamo pronti per questo week-end. La Racing Night l’anno scorso era stata molto divertente – afferma Michele Pirro – Chiaramente, avendo corso già in Qatar, per me non era la prima volta però, a Misano a luglio, vicino a casa: è una grande festa ed è molto bello. La cosa più difficile è che si fa la gara del sabato sera alle 21.30 e quella della domenica alle 14 quindi la temperatura è completamente diversa però sono carico e non vedo l’ora”.

Senza Canepa avrai vita facile?

“In realtà mi dispiace che non ci sia Niccolò. Lui è un riferimento, era positivo che lui e Yamaha ci fossero. Dobbiamo però pensare al nostro, ci sono gli altri avversari, a partire da Delbianco. Al campionato comunque non ci penso, vado avanti gara per gara e cerco di vincere più possibile poi si vedrà”.

Venerdì l’ingresso è gratuito, sabato 10 euro e domenica 31 luglio 15 euro. Le gare saranno trasmesse in diretta su FedermotoTV.