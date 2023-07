Luca Bernardi è a tutti gli effetti la stellina CIV Superbike 2023. Dopo un inizio di stagione un po’ travagliato, il pilota sammarinese è ora in corsa per il titolo tricolore. Di fatto è l’unico che riesce a mettere pressione al vecchio re Michele Pirro come ha fatto a Vallelunga quando poi il pilota dl team Barni è scivolato. Alla Racing Night Luca Bernardi si è classificato secondo mentre domenica ha vinto per distacco dopo una corsa dominata dall’inizio alla fine.

“E’ stata una gara fantastica – ha commentato – sono partito bene stranamente, non mi riesce benissimo sempre. Sono stato subito primo, ho fatto il mio passo e non ho rischiato tantissimo anche se qualche errore l’ho fatto. Mi sentivo bene, era tutto in ordine e la moto era a posto. Sono molto contento anche perché in gara-1 mi è mancato poco per la vittoria. Domenica mi sono rifatto. Tra l’altro a Misano erano presenti tutti i miei amici ed è stato veramente bello”.

A Misano non c’erano solo loro a seguirlo ma era presente anche l’ Amministratore Delegato di Aprilia Luigi Rivola oltre a tanti altri volti noti del Motomondiale. Luca Bernardi però non pensa a quel paddock ma a quello della Superbike. Dopo aver corso con Barni nel 2022, non vede l’ora di tornarci ed in effetti, risultati alla mano, lo merita. Ancora non si sa con chi potrebbe correre ma pare che qualche team indipendent abbia già messo gli occhi su di lui. Ad esempio Puccetti lo aveva già contattato qualche mese fa per sostituire Tom Sykes. Per quanto riguarda invece il suo team attuale, Nuova M2 è certamente quello più brillante: le Aprilia RSV4 volano con Luca Bernardi ma anche con Samuele Cavaleri ed in gara-2 stavano per fare doppietta.

Foto social Nuova M2