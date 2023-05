Pole provvisoria di Zanetti nel CIV SBK, Lanzi al top nel National

Tutto secondo pronostico nella prima giornata di prove del CIV Superbike, sul circuito del Mugello. Nel primo turno di libere, sull’asciutto, il più veloce è stato Michele Pirro con un sensazionale crono di 1’50″7. Il pilota del team Barni ha inflitto oltre un secondo di distacco a Lorenzo Zanetti, secondo su Ducati Broncos, e quasi un secondo e mezzo a Luca Bernardi, terzo con l’Aprilia Nuova M2.

Nel pomeriggio ha iniziato a piovere. Il primo turno di qualifica si è corso sulla pista bagnata e sono emersi i piloti che si trovano più a loro agio con le rain. Pole position provvisoria dunque di Lorenzo Zanetti che a Misano aveva vinto gara-1 sull’ asfalto umido ed è in testa alla classifica generale del CIV SBK . Secondo il re della pioggia Alessandro Delbianco su Yamaha Keope, terzo Michele Pirro che non ama correre con l’assetto da bagnato. Quarto l’inossidabile Simone Saltarelli, uno specialista della pioggia, migliore tra i piloti Honda con la CBR 1000 RR-R team TCF. In coda allo schieramento i due piloti Aprilia Samuele Cavalieri e Luca Bernardi, quest’ultimo reduce da una caduta nelle libere del mattino.

In Supersport pole provvisoria dell’eterno Massimo Roccoli davanti a Luca Ottaviani e Marco Bussolotti. Più indietro il leader del campionati Simone Corsi.

Lorenzo Lanzi è stato il più veloce di giornata al National Trophy Mugello. L’intramontabile pilota romagnolo è stato tra i primi a scendere in pista, quando ancora doveva iniziare a piovere, ed ha fermato il cronometro sull’ 1’53″5, un tempo eccellente se si considera che stato stabilito con una Ducati V4 in versione stock. Dietro di lui Jarno Ioverno su BMW. Nel pomeriggio, sotto il diluvio, il migliore è stato Gabriele Ruiu davanti a Christian Gamarino. Lanzi non ha girato. Gabriele Giannini ha fatto alcuni giri solo sul bagnato senza crono degni di nota.