CIV e Coppa Italia, ci sono novità: ecco i calendari 2023 aggiornati

Ci sono novità per quanto riguarda i calendari CIV e Coppa Italia 2023. Meglio detto, ci sono alcuni cambi di date, un primo passo in seguito alla lettera dei piloti a Copioli per le troppe concomitanze con altri campionati internazionali (i dettagli). Per quanto riguarda il Campionato Italiano Velocità, il primo round è stato posticipato al 29-30 aprile, mentre il primo appuntamento della Coppa Italia è stato invece anticipato al 16 aprile. Ecco di seguito i due calendari aggiornati.

Il calendario CIV

29-30 aprile – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Round 1

13-14 maggio – Autodromo del Mugello – Round 2

17-18 giugno – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” – Round 3

29-30 luglio – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Racing Night – Round 4

2-3 settembre – Autodromo del Mugello – Round 5

7-8 ottobre – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola – Round 6

Il calendario della Coppa Italia

16 aprile – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Round 1

21 maggio – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” – Round 2

25 giugno – Autodromo del Mugello – Round 3

1 ottobre – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Round 4

Foto: civ.tv