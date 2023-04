CIV 2023: si parte, antipasto coi test e week end di fuoco

Un week-end di gara lungo cinque giorni. Già martedì sera i team sono arrivati a Misano per allestire box, tende ed hospitality. Ora ci sono due giornate di test poi venerdì scatterà ufficialmente il CIV 2023. Tra le novità principali la nascita del CIV femminile con 14 pilote in griglia, tutte su moto 300. Tra le più attese Sara Cabrini e Roberta Ponziani ed Alessia Tonini.

Per quanto riguarda le griglie di partenza del CIV, come già anticipato la più folta sarà quella della Supersport NG e proprio in questa classe ci sono due wild card importanti: Matteo Ferrari e Yari Montella, rispettivamente con il Garage 51 Racing Team by Barni e con il Barni Spark Racing Team. Grande curiosità per Simone Corsi, al via con la Yamaha dell’AltoGO Racing Team.

Wild card interessante anche in Moto3 con al via Luca Lunetta, impegnato quest’anno nella Junior GP e nella Supersport 300 con Emiliano Ercolani, reduce dalla vittoria nel monomarca Yamaha ad Assen. Proprio nella 30 ci sarà il team femminile 511 Racing con Beatriz Neila Santos, detentrice del titolo nella Women’s European Cup e Sara Sanchez. Ci saranno due ragazze anche in PreMoto3: Josephine Bruno ed Elisabetta Monti, entrambe supportate da Angeluss. Da seguire il campione in carica Leonardo Zanni, impegnato nel 2023 anche nella European Talent Cup.

Grandissima attesa per la Superbike: sarà una fotocopia delle ultime edizioni o sarà ricca di soprese? Michele Pirro, sulla carta, sembra avere di più di tutti gli altri anche quest’anno. Il livello di questa categoria però si è sicuramente alzato con tanti che possono lottare per i vertici. Oltre all’attesissimo Alex Delbianco, ci sono Zanetti, Bernardi, Cavalieri, Vitali, Russo, Ferroni: tutti piloti potenzialmente da podio fin dal primo round.

Nel corso del week-end si svolgerà il Moto Incontro del SIC, raduno organizzato dal Moto Club Misano. Le gare del saranno visibili su FedermotoTV. Per i tesserati FMI le gare saranno gratuite attivando il “pacchetto tesserato FMI”. Per tutti gli altri utenti ci saranno due pacchetti a pagamento. Saranno poi trasmesse in differita da Sky Sport MotoGP e MS MotorTV.

I biglietti si possono acquistare su TicketOne o alle casse dell’autodromo nei giorni di gara. Venerdì ingresso gratuito mentre sabato e domenica i prezzi vanno da 18 euro per il biglietto intero per una giornata a 28 euro per l’abbonamento. Previste delle riduzioni per donne, under 18, disabili e tesserati FMI. Prezzo simbolico di un euro al giorno per gli under 14.