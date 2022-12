Christian Gamarino veloce dovunque: Endurance, National e all’Università

Dottor Christian Gamarino. Il 2022 è iniziato con un successo personale per il pilota genovese che a marzo si è laureato in Economia Aziendale. Durante la stagione ha vinto due gare del National Trophy terminando il campionato al quarto posto e si è espresso ad alti livelli nel Mondiale Endurance con il Team 33 Louit Moto.

“Il bilancio del 2022 è sicuramente positivo – afferma Christian Gamarino – Ho corso nel National Trophy con l’Aprilia 1100 Apx del MC7 Corse e sono stato l’unico pilota che ha vinto due gare. Ho dovuto saltare l’appuntamento di Misano per una concomitanza però me la sono giocata per il titolo fino alla fine. Forse se non fosse stata annullata la gara di Imola avrei potuto vincere il campionato ma è giusto che sia stata cancellata perché con tre bandiere rosse non si poteva andare avanti”.

Nell’EWC è mancata un po’ di fortuna?

“Nell’Endurance siamo stati sempre super veloci ma molto sfortunati. A Le Mans eravamo primi dopo 20 ore di gara ma purtroppo Kevin Calia è scivolato. E’ stata comunque una stagione positiva anche se è mancato il risultato”.

Il successo più grande però lo hai ottenuto lontano dalla pista.

“A marzo 2022 mi sono laureato in Economia Aziendale. Dopo il diploma al liceo scientifico, mi ero iscritto ad ingegnera per piacere e sfizio personale ma poi avevo partecipato al Mondiale Supersport quindi avevo mollato. Ho ripreso a studiare dopo cinque anni di stop e mi sono laureato in tre anni. E’ stata una bella soddisfazione”.

La laurea in Economia Aziendale ti aiuta anche per la tua attività di pilota?

“Credo che oggi sia molto importante avere una laurea. E’ utile nella mia vita quotidiana prima di tutto perché è un arricchimento personale poi le conoscenze nel settore dell’economia e del diritto servono sempre quando si parla con gli sponsor”.

Cosa farai nel 2023?

“Anno prossimo molto probabilmente rifarò il National Trophy sempre con Aprilia 1100 Apx del MC7 Corse. Ancora non so bene che si iscriverà ma il pilota da battere sarà Gabriele Giannini, Campione Italiano in carica poi dipende chi ci sarà. Nell’endurance, mi piacerebbe salire di categoria, fare l’EWC in un team competitivo e quindi andare a Suzuka. Vediamo se ci sarà la possibilità altrimenti rimango nel Team 33 Louit Moto”.

Sei presente su Youtube con un tuo canale. Vuoi diventare anche youtuber?

“No, non lo sono, non mi sento e non voglio diventare uno youtuber. Faccio i video delle mie gare per dare più visibilità agli sponsor, nient’altro. In questo modo lascio una testimonianza in più, qualcosa da rivedere e rivivere anche a distanza di tempo”.