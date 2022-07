Davide Longhi, ecco chi era il pilota deceduto al Mugello

“Week end come questo ti fanno pensare… R.I.P.” Lo aveva scritto Davide Longhi sulla sua bacheca Facebook il 9 maggio 2021, quando al Mugello morì Stelvio Boaretto, 59enne veneto impegnato nel Trofeo Italiano Amatori, categoria 1000 Avanzata. Rileggere questo suo post oggi fa venire i brividi.

Davide Longhi si è spento ieri, proprio al Mugello, nei test in vista della Coppa Italia, in programma questo week-end. Il pilota Romano di Lombardia aveva 35 anni e ne avrebbe compiuti 36 a dicembre. Gareggiava nella classe Superior Cup 1000 su Kawasaki ed era quindicesimo nella classifica generale Over 30.

Davide gareggiava da tanti anni, era super appassionato di motociclismo. Gareggiava con la moto e la tuta fuxia per omaggiare un suo sponsor che lo aiutava a coltivare il suo amore per le due ruote.

Ha partecipato ai vari trofei, in particolare alla Bridgestone Cup in cui aveva conquistato ottimi risultati ed era salito sul gradino più alto del podio proprio al Mugello. Ha corso per anni nel team Box Pedercini di Ivan Pedercini, fratello di Lucio, ed ha frequentato dunque la loro officina.

Davide Longhi sul gradino più alto del podio

Nella vita quotidiana gestiva un bar ed era istruttore di pilotaggio a Cremona e Misano Adriatico. Amava il motociclismo ma anche le mountain bike e la palestra.

Grande appassionato di motociclismo, era un ragazzo solare e generoso, tesserato al Motoclub Cds di Castenedolo, Brescia.

Il Trofeo Italiano Amatori si stringe con sincero affetto intorno ai familiari di Davide. Prima della gara della Superior Cup 1000 di sabato sarà osservato un minuto di raccoglimento.