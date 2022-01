Moto3, JuniorGP: AC Racing Team tutto tricolore con Lunetta e Morosi

Dopo l’esordio nel 2021, AC Racing Team conferma il suo impegno nell’ex FIM CEV Repsol, rinominato JuniorGP. La struttura di Alessandro Cassinari si presenta ai nastri di partenza del Mondialino Moto3 2022 con una coppia tutta italiana. La conferma è Luca Lunetta, reduce dalla stagione d’esordio assieme alla squadra, mentre Alessandro Morosi sarà il suo nuovo compagno di box (rileva la sella occupata l’anno scorso da Collin Veijer). Una line-up tricolore con grandi ambizioni, come confermato dal team: “Insieme ci toglieremo delle grandi soddisfazioni!”

Come detto, Lunetta ha esordito nel Mondiale Junior l’anno scorso e non è andata affatto male. Il campione CIV PreMoto3 2019 (proprio con questo stesso team) è stato nettamente il miglior italiano in classifica generale. Per lui nove piazzamenti a punti in 12 gare disputate (ricordiamo, la 2^ corsa ad Aragón è stata cancellata per l’incidente fatale di Hugo Millán). Su tutti spicca il gran sesto posto ottenuto nella gara unica disputata al Misano World Circuit. Come fatto nella stagione 2021, la giovane promessa romana sarà al via in questo campionato e sempre con il medesimo team, parallelamente al rinnovato impegno in Red Bull Rookies Cup.

Anche Morosi ha un anno di esperienza nel Mondialino. Come il compagno di box, il pilota lombardo vanta la vittoria in PreMoto3 nel Campionato Italiano Velocità, nel suo caso nel 2018, passando l’anno dopo alla classe Moto3, stagione in cui si affaccia nel CEV con TM Racing nell’ultimo round a Valencia. L’esordio a tempo pieno in Moto3 Junior avviene nel 2021 con Laglisse Academy, un anno complesso e chiuso senza mai andare a punti. Segnaliamo pure una wild card nell’ultimo round del CIV e proprio con AC Racing Team, con cui aveva già corso in passato. Un ritorno quindi a tutti gli effetti in questo 2022.

Foto: Instagram-Luca Lunetta