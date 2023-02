JuniorGP, si cambia: Moto2 e Stock si separano nel 2023

di Eric Martin/paddock-gp

Lo scorso novembre si sono aperte le iscrizioni per un posto nel Campionato Finetwork FIM JuniorGP 2023. Da allora un numero elevato di candidati ha manifestato il proprio interesse. Particolarmente alto il numero di candidature per disputare il Campionato Europeo Moto2, compresa la classe Stock.

Il Campionato FIM JuniorGP ha così deciso di riorganizzare il Campionato Europeo Stock, che nel 2023 diventerà una categoria separata dalla Moto2. Questo nuovo Campionato sarà composto da sette gare, una per evento, e utilizzerà un unico produttore di pneumatici. Come nuova categoria, lo Stock European Championship diventerà un’altra grande opportunità per i piloti della griglia per mostrare le proprie capacità, con tanto di podi e vittorie.

Tra il 15 febbraio e il 15 marzo i piloti la cui posizione in griglia è già stata confermata potranno formalizzare la propria richiesta e assicurarsi il proprio posto nelle rispettive categorie. Ora appunto diventate quattro in questo campionato: JuniorGP, Moto2 European Championship, European Talent Cup e Stock European Championship.

Fino all’anno scorso Moto2 e Stock si sono affrontate nelle stesse gare e sessioni. Lo spagnolo Marco Tapia ha vinto il titolo Stock sulla sua Yamaha del EasyRace Team, mentre Lukas Tulovic (di ritorno nel Mondiale nel 2023) ha conquistato il titolo Moto2 sulla sua KALEX-Triumph del Liqui Moly Intact JuniorGP Team.

