JuniorGP, Moto2: al via il progetto BK Corse e MMR con Marcon-Rato

Debutto Moto2 nel JuniorGP per BK Corse e Team MMR. I due piloti sono Tommaso Marcon e Mattia Rato.

Un progetto tutto tricolore al debutto quest’anno nella classe Moto2 del rinominato campionato JuniorGP. Questo è il risultato della collaborazione tra BK Corse e Team MMR di Massimiliano Morlacchi. Proprio ieri a San Giorgio in Bosco (Padova) si è aperta ufficialmente la stagione 2022 con la presentazione della struttura. Nel quartier generale BK c’è stata quindi l’occasione per mostrare la colorazione delle KALEX 2021 (quindi motorizzate Triumph) che verranno utilizzate per l’approdo in questo campionato, oltre a presentare i due piloti schierati con questi colori.

Il primo nome è quello del 17enne Mattia Rato, che continua l’esperienza nella categoria iniziata nel 2020. Con la rinnovata determinazione a scalare la classifica e ad arrivare a lottare sempre più in alto. Accanto a lui c’è Tommaso Marcon, che è invece al ritorno per la prima volta dal 2019 dopo varie esperienze tra MotoE, Mondiale Moto2 e MotoAmerica. Oltre ad essere sviluppatore/tester della RS660, la moto del Trofeo Aprilia scattato l’anno scorso nell’ambito del campionato italiano. Questo sarà il secondo impegno stagionale di BK Corse assieme ad Aprilia Racing, con Marcon anche al via nella Daytona 200 il prossimo 12 marzo con la casa di Noale.

Foto: Luca Gorini/BK Corse-MMR