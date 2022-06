JuniorGP, Farioli freccia tricolore in Catalunya! Il resoconto delle gare

È stata una giornata ricca di eventi in Catalunya. C’è un pizzico di tricolore che brilla sul podio: Filippo Farioli è sempre più protagonista, al Montmeló arriva un combattuto 3° posto in entrambe le corse JuniorGP! Questo dietro ad uno spagnolo che procede a passo di marcia e ad un malese che si conferma. In ETC servono la linea del traguardo ed una manciata di millesimi per il vincitore, in Moto2 invece si impone un agguerrito esordiente. Ecco com’è andato l’evento al Circuit de Barcelona-Catalunya.

European Talent Cup: per 14 millesimi

La terza categoria di giornata in azione, ma a differenza delle altre due ha una sola corsa in programma. Joel Esteban è di nuovo in pole, “Dodò” Boggio s’è preso la terza casella in griglia. Scattano al meglio i ragazzi Aspar, O’Gorman più tanti altri, anche se si forma presto un combattivo gruppetto in lotta per la zona podio. Dal quale si staccherà presto il giovane irlandese, costretto a rientrare mestamente al ritiro per un guaio meccanico. La lotta però si rivelerà un testa a testa serrato tra Esteban e Uriarte, volati via rispetto a tutto il resto del gruppo capitanato da Pini in rimonta. Anzi, è una “scazzottata” fino alla linea del traguardo: Brian Uriarte coglie il successo per soli 14 millesimi su Joel Esteban! Terzo gradino del podio per Maximo Martinez, gli italiani sono poco più indietro: Pini chiude 5° davanti a Boggio.

JuniorGP: Farioli sempre sul podio

Gara 1 è stata la prima competizione della domenica in Catalunya. José Antonio Rueda è ancora in pole, assente Facundo Llambias, infortunatosi nel corso delle qualifiche. Non manca il saluto di Syarifuddin Azman, che gli manda gli auguri per una pronta guarigione.

Subito problemi, Uchiumi si ferma prima del giro di ricognizione! La sua KTM riparte, ma lo costringe a prendere il via dalla pit lane… Partenza a fionda di Azman sugli altri, anche se dura finché il poleman non prende il comando dandosi alla fuga. Rueda si assicura così un netto trionfo in una gara a senso unico, questione più accesa invece per gli altri gradini del podio. È una super lotta tra Azman, Salvador e Piqueras, più Farioli agganciato al trio negli ultimi giri. La linea del traguardo premia il combattivo malese (vincitore di Gara 1 2021) ed il battagliero italiano, che si prendono un gran podio.

Gara 2 inizia con l’ottimo scatto di Buasri, seguito dal pronto tentativo di fuga di Rueda, che riesce perfettamente: un altro assolo per completare la doppietta in Catalunya. Dietro invece è ben diverso: un battagliero gruppetto, dal quale si stacca presto Buasri per un lungo fuoripista, in seguito pure un quadruplo incidente che mette fuori causa anche Lunetta (piloti OK). Giro dopo giro però rimangono in sette per i restanti gradini del podio, mentre c’è anche il secondo zero di giornata per Mattia Volpi. Alla fine il podio è esattamente lo stesso di Gara 1: Syarifuddin Azman è solido secondo, mentre Filippo Farioli riesce a spuntarla solo all’ultimo su Piqueras.

Moto2: le prime vittorie di Agius

È la seconda categoria di giornata, Gara 1 parte con Lukas Tulovic in pole, Xavi Cardelús invece si è ritirato dopo averci provato. Ottimo 8° in qualifica, preferisce continuare il recupero dopo la rottura di un tendine di un dito del piede destro nel round MotoE al Mugello. Scatta il poleman, alla prima curva guizzo di Escrig, ma Tulovic risponde prontamente. Disastro per Biesiekirski e Marcon, che si stavano ben comportando fino all’incidente alla curva 11 dopo appena un giro… Tulovic fugge ma non per molto, uno scatenato Senna Agius si aggancia, fino alla zampata giusta a -2 giri. Dopo due podi a Estoril ecco il primo super trionfo del rookie australiano davanti al tedesco! Terzo posto conteso a lungo tra i due “Alex”, finché Escrig non riesce a scappare. Miquel Pons chiude 10° ma viene squalificato per airbox non conforme a quanto prescritto nel regolamento.

Gara 2 è invece l’ultima corsa di questa domenica in Catalunya. Escrig riesce di nuovo a beffare Tulovic alla prima curva, il tedesco impiega due curve in più ma torna presto al comando. Pochi giri e si ricrea la situazione vista in Gara 1: Senna Agius, 4° dopo il via, mette il turbo e riaggancia il rivale tedesco in breve tempo. Per poi passare al comando a 12 giri dalla fine, sfruttando un piccolo errore di un Tulovic non in grado di rispondere all’attacco. Che peccato invece per Marcon, un altro zero stavolta per un incidente ad alta velocità alla curva 13… Al comando non c’è storia, che doppietta per l’australiano di Promoracing! Terzo gradino del podio invece ancora conteso tra gli “Alex” fino al traguardo, con Toledo che stavolta ha la meglio su Escrig.

Foto: fimjuniorgp.com