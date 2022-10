Pausa estiva alle spalle, il campionato JuniorGP è di nuovo in azione con tutte le sue categorie ad Aragon. Maximo Martinez Quiles si prende la piazza d’onore in ETC, con Dodò Boggio e Guido Pini accanto, in JuniorGP svetta Collin Veijer con Filippo Farioli 4°, infine in Moto2 Lukas Tulovic mantiene l’imbattibilità. Domenica potremmo avere gli ultimi due campioni del 2022. José Antonio Rueda infatti è l’unico che ha già chiuso i conti, nomi ancora da definire in ETC e Moto2. Li avremo già o servirà l’ultimo round dell’anno? Cinque corse in programma al MotorLand: la Moto2 corre alle 11:00 ed alle 14:00, ETC in azione alle 12:00 ed alle 15:00, JuniorGP con gara unica alle 13:00.

ETC: battaglia tra Esteban, Pini e Boggio

La classifica generale ci mostra Joel Esteban al comando, con Guido Pini a 15 punti di ritardo e Dodò Boggio a -19. Maximo Martinez, il poleman odierno, rincorre in 4^ posizione con 32 punti di gap dal capoclassifica. Ci sono ancora tre gare (compresa quella unica a Valencia) e potenzialmente 75 punti in ballo, ma i primi tre sembrano i maggiori candidati per la vittoria finale. Ultimo atto già al MotorLand o attenderemo il Circuit Ricardo Tormo? Intanto domani ci sono due gare già determinanti in programma, vedremo chi saprà sfruttare al meglio l’occasione.

La top ten

1. Maximo Martinez – Team Honda Laglisse

2. Dodò Boggio – Aspar Junior Team

3. Guido Pini – AC Racing Team

4. Joel Esteban – Aspar Junior Team

5. Rico Salmela – Team Estrella Galicia 0,0

6. Casey O’Gorman – VisionTrack Racing Team

7. Pau Alsina – Artbox

8. Alvaro Fuertes – First Bike Academy

9. Hamad Al-Sahouti – Leopard Impala Junior Team

10. Carter Thompson – AGR Team

JuniorGP: Farioli per il bis?

Il campionato s’è chiuso nel round di questa sola categoria a Misano. Occasione per la prima vittoria italiana da lungo tempo, firmata Filippo Farioli. Il futuro pilota KTM Tech3 catterà domani dalla seconda fila, ma perché non provare a puntare al bis? Certo non mancherà la battaglia, con Collin Veijer al via dalla pole position, affiancato da David Alonso (l’anno prossimo il salto con Aspar) e da Cormac Buchanan, alla sua miglior qualifica in campionato. Attenzione anche a Luca Lunetta 6°, proprio davanti al campione 2022 José Antonio Rueda (anche lui dal futuro mondiale).

La top ten

1. Collin Veijer – AGR Team

2. David Alonso – Aspar Junior Team

3. Cormac Buchanan – AGR Team

4. Filippo Farioli – Aspar Junior Team

5. Adrian Cruces – Cuna de Campeones

6. Luca Lunetta – AC Racing Team

7. José Antonio Rueda – Estrella Galicia 0,0

8. Danial Shahril – Asia Talent Team

9. Harrison Voight – SIC58 Squadra Corse

10. David Salvador – Laglisse Academy

Moto2: Tulovic ad un passo

La situazione in questa categoria è ben più favorevole al leader, nonché imbattibile poleman per questa stagione. Lukas Tulovic inizierà le due gare di domani dalla prima casella, la classifica generale gli sorride: 40 punti su Alex Escrig (assente per infortunio ad una mano), 54 su Senna Agius 3°. Il titolo europeo di categoria è ormai ad un passo, al MotorLand Aragon il pilota tedesco ha il primo match point. Vedremo poi come si comporteranno i nostri: Tommaso Marcon 7° è il migliore, top ten anche per Mattia Volpi e Mattia Rato.

La top ten

1. Lukas Tulovic – IntactGP Junior Team

2. Xavi Cardelus – Promoracing

3. Senna Agius – Promoracing

4. Yeray Ruiz – Fau55 Tey Racing

5. Miquel Pons – H43 Team Nobby

6. Roberto Garcia – Cardoso Racing

7. Tommaso Marcon – Team MMR

8. Alex Toledo – Mandalika SAG Team

9. Mattia Volpi – AGR Team

10. Mattia Rato – Team MMR

Le classifiche complete

Foto: Aspar Team