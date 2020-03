Il CEV non comincerà il 26 aprile a Portimão. Il primo round del 2020 è stato posticipato a fine stagione. In seguito verranno annunciate le nuove date.

L’emergenza coronavirus sta costringendo vari campionati a cambiare i propri programmi. Uno di questi è il FIM CEV Repsol: il primo round stagionale al Autódromo Internacional do Algarve (Portimão) non avrà luogo dal 23 al 26 aprile. Già deciso infatti che l’appuntamento portoghese verrà spostato a fine stagione. Non si conoscono ancora le nuove date, che verranno annunciate in seguito.

Non è il primo cambiamento resosi necessario in questo periodo. Da dire però che nel caso del round a Jerez lo scopo era evitare la sovrapposizione con un GP mondiale. In questo caso invece si affronta il problema sanitario che sta mettendo in ginocchio tantissimi paesi, compresi quelli della penisola iberica. Impossibile quindi pensare di partire ad aprile: salvo ulteriori novità, il primo round del CEV sarà a fine maggio a Valencia.