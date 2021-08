CEV, novità in calendario: ultimo round a Valencia spostato al 21/11

Confermate novità per il calendario 2021 del FIM CEV Repsol. La chiusura di stagione a Valencia si disputerà ora nel weekend del 21 novembre.

Siamo entrati nella settimana della tappa del FIM CEV Repsol a Jerez, ma ecco qualche novità. Nello specifico ci sono cambiamenti per quanto riguarda il calendario 2021 di questo campionato. L’aggiornamento riguarda la data in cui avrà luogo la chiusura di stagione: non più i primi giorni di novembre (il weekend del 7/11), ma la fine del mese. Immutato il luogo, ovvero il Circuit Ricardo Tormo di Valencia.

Un cambiamento resosi necessario per la concomitanza con il Motomondiale. Recentemente infatti è stato aggiunto un secondo evento portoghese proprio in quel fine settimana. Appariva quindi inevitabile il conseguente spostamento del round conclusivo del campionato, confermato ufficialmente nella giornata odierna. Rimangono le due gare in programma per il Mondialino Moto3 e la gara unica per l’Europeo Moto2, si aggiunge invece una corsa per l’European Talent Cup.

Il calendario aggiornato

