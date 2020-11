Izan Guevara è Campione del Mondo Moto3 Junior! Stagione memorabile per il pilota Aspar Team, a cui basta il terzo gradino del podio. Vince Acosta, 2° Artigas.

Campione European Talent Cup l’anno scorso, Campione del Mondo Junior Moto3 quest’anno. Altra stagione memorabile per Izan Guevara, vero mattatore soprattutto nella seconda parte del 2020 e capace così di assicurarsi il secondo titolo in due anni. Gli basta il terzo posto nell’ultima competizione stagionale per chiudere i giochi davanti al diretto rivale, Xavi Artigas, che completa la gara finale in seconda posizione e con sette punti di svantaggio dal campione. Vincitore è Pedro Acosta, che replica il risultato di questa mattina e consolida la terza piazza in classifica generale.

La gara

Guevara vs Artigas: sono loro due gli unici piloti ancora in aperta competizione per il titolo, separati da 11 punti con solo questa gara da disputare. È la lotta finale, come vediamo fin dal via di quest’ultima competizione della stagione 2020. In pista, Acosta non si smentisce realizzando un’altra ottima partenza, mentre registriamo subito un highside per Daniel Muñoz in mezzo al gruppo, fortunatamente senza conseguenze. Artigas è presto col leader della corsa, Guevara invece perde svariate posizioni. Impressionante però il ritmo del pilota Aspar Team, che mette a referto una bella serie di giri veloci: è così che riesce a ritornare all’interno del gruppo di testa.

Come ormai ci ha abituato la Moto3, è una battaglia serrata che si risolve solo alla bandiera a scacchi e tra un buon numero di piloti. Non mancano incidenti, protagonisti Peréz, David Muñoz, ‘Josito’ García (stava lottando per la vittoria), Suryo Aji (5° fino a quel momento), Buasri, Palazzi, mentre Fernández riceve una Long Lap Penalty. Non la sconta, quindi gli vengono aggiunti 3 secondi alla fine: perde il secondo posto conquistato al traguardo. Il trionfo in gara alla fine va a Pedro Acosta, ma il titolo è di Izan Guevara! Xavi Artigas non riesce a ricucire il distacco, chiude la stagione come vice-campione.

La classifica