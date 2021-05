CEV Moto3, Valencia: Daniel Holgado, ecco la prima pole del 2021

Daniel Holgado conquista la prima pole stagionale nel CEV Moto3. In prima fila con lui si piazzano Diogo Moreira e 'Josito' García, italiani molto arretrati.

Il vincitore della prima gara stagionale stavolta scatterà dalla pole position. Daniel Holgado brilla nel sabato di qualifiche a Valencia e si assicura la prima casella in griglia nel Mondialino Moto3. Accanto a lui ci saranno Diogo Moreira e José Julián García, fuori dalla top 20 i ragazzi italiani. Ma questa è una categoria molto combattuta, in gara può certo succedere di tutto. Due le competizioni previste per questa domenica al Circuit Ricardo Tormo, qui tutti gli orari.

Primo turno

Dopo aver iniziato la stagione 2021 nel migliore dei modi, ovvero vincendo la prima gara dell’anno, Daniel Holgado si mostra in forma anche a Valencia. Nella prima sessione di qualifiche è suo il miglior tempo in classifica, già al di sotto del crono di 1:38.768 con cui Pedro Acosta si è assicurato la pole position nell’edizione 2020. L’alfiere Aspar Team precede il brasiliano Diogo Moreira (EG 0,0), terza piazza per ‘Josito’ García (SIC58). Molto arretrati i nostri portacolori: appena fuori dalla top 20 troviamo i primi tre ragazzi italiani, un terzetto composto da Alessandro Morosi, Filippo Farioli e Luca Lunetta.

Secondo turno

Riferimenti cronometrici un po’ più alti rispetto al turno mattutino. In questa seconda sessione di qualifiche svetta Takuma Matsuyama, si confermano in top 3 sia Diogo Moreira che José Julián García, rispettivamente secondo e terzo a qualche decimo di ritardo. Per quanto riguarda i ragazzi italiani, il rookie Luca Lunetta stampa il 19° miglior crono davanti a Nicola Carraro.

La classifica combinata

Eccezion fatta per Van der Goorbergh, che ha piazzato il suo miglior tempo in QP2, la griglia di partenza è determinata dai risultati ottenuti nel primo turno di qualifiche. È così che Daniel Holgado si assicura la pole position, con Diogo Moreira e José García a completare la prima fila. Quinto il poleman dell’evento a Estoril, Ivan Ortolá, solo 16° il secondo classificato nella prima gara stagionale, David Salvador.

Foto: Aspar Team