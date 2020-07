CEV Moto3, Portimão: Pedro Acosta, prima vittoria per +0.017 su Artigas

Pedro Acosta e Xavi Artigas si giocano nuovamente la vittoria al fotofinish, ma stavolta la spunta il primo. Terzo posto per David Salvador.

Pedro Acosta si assicura il successo in una gara Moto3 davvero combattuta. L’unica competizione disputata a Portimão ha visto una volta di più grande battaglia tra vari ragazzi protagonisti del CEV, ma chiaramente solo tre possono salire sul podio. Si ripresenta la situazione di 7 giorni fa, con Acosta e Xavi Artigas al fotofinish, ma stavolta è il primo a spuntarla, conquistando il suo primo successo nel Mondiale Junior. Terza piazza per David Salvador, al suo primo podio in campionato, sempre lontani i nostri portacolori: 15° Spinelli, 23° Fusco, 30° Taccini, KO Palazzi.

Assistiamo ad una ben visibile partenza anticipata dalla prima fila, di cui è responsabile Fellon, secondo in griglia. Arriva infatti la sanzione: due Long Lap Penalty per il francese, la sua gara quindi è già piuttosto compromessa. Dopo un via concitato in testa c’è Artigas al comando, tallonato dal poleman Acosta e, una volta di più, da un buon numero di piloti, in stile Moto3. Finisce presto la gara di Palazzi, protagonista di una caduta senza conseguenze, così come poco dopo quella di Masaki (contatto con un altro pilota). Il giapponese stava battagliando nel folto gruppo di testa ed occupava l’8° posto provvisorio. Non mancano problemi tecnici anche per David Muñoz, costretto al ritiro.

Giro dopo giro al comando rimangono in sette, ma non meno battaglieri di prima. Artigas, Acosta, Fernández, Salvador, Holgado, Cook e García non si risparmiano: la lotta per il podio rimane apertissima fino alla bandiera a scacchi. Sul finale è di nuovo Artigas vs Acosta, ma stavolta il giovane poleman riesce a resistere. Arriva così il successo di Pedro Acosta, che per 17 millesimi ha la meglio su Xavi Artigas. Terzo gradino del podio per David Salvador, che precede un gruppetto davvero ravvicinato.

La classifica