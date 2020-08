CEV Moto3, Jerez: Gara 3 con sanzioni, vince José García con SIC58

José García si assicura il successo nell'ultima gara odierna a Jerez. Sanzionato Izan Guevara, retrocesso di una casella, terza piazza per Pedro Acosta.

Ultima gara del CEV Moto3 che non risparmia battaglie e colpi di scena, oltre a penalità. È quest’ultima che consegna la prima vittoria in campionato a José Julián García, alfiere di SIC58 Squadra Corse: il vincitore in pista è di nuovo Izan Guevara, ma viene retrocesso di una posizione per essere passato sul verde. Dopo il successo di Gara 2 chiude quindi 2° davanti a Pedro Acosta, più indietro invece il leader in classifica generale Xavier Artigas.

Non proprio ottimale la partenza del poleman Muñoz, molto meglio invece quella dei rivali spagnoli, in primis Acosta, determinato a ridurre il distacco dal leader Artigas. Attenzione anche a Guevara, galvanizzato dalla vittoria nella prima gara domenica e pronto a sfruttare ogni occasione per ripetersi. Da notare che Palazzi e Rehacek non hanno preso il via, mentre non è giornata per Spinelli e David Muñoz. La gara non risparmia una battaglia serrata, ma non mancano anche stavolta colpi di scena nelle ultime curve.

Nello specifico, Daniel Muñoz e Holgado, in lotta per il podio, cadono in due incidenti distinti proprio nelle curve finali della pista andalusa. Chi poteva esultare di nuovo questa domenica era Guevara, vincitore al traguardo ma non in classifica finale. Il rookie, così come anche Moreira, vengono retrocessi di una posizione per passaggio sul verde. Festa per José Julián García e per il team SIC58, proprio davanti allo spagnolo ed a Pedro Acosta.

La classifica