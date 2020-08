CEV Moto3, Jerez: Gara 2, primo trionfo di Izan Guevara

Nella lotta, ne approfitta il rookie. Izan Guevara riesce ad avere la meglio ed a conquistare il primo successo, davanti al leader Artigas e ad Acosta.

La categoria Moto3 regala sempre gare combattute fino alla bandiera a scacchi. Non è da meno la prima competizione della domenica, con la prima vittoria di Izan Guevara: il campione ETC in carica sfrutta al meglio la battaglia tra i principali duellanti in campionato, prendendosi così la prima piazza. Seconda piazza per Xavier Artigas, che incrementa ancora il vantaggio su Pedro Acosta, terzo dopo lo zero di sabato per caduta. L’ultima gara del fine settimana a Jerez scatta alle 14:00.

PROBLEMI E CADUTE

Anche in questa seconda gara del fine settimana a Jerez abbiamo l’ottimo scatto del poleman Muñoz davanti ad Acosta ed al capoclassifica Artigas. Problemi invece per Matsuyama che rimane fermo in griglia senza riuscire a partire: tornato al box, riesce infine a prendere il via, ma la sua gara è compromessa da subito. Non manca anche un primo incidente dopo poche curve: si tratta di Kelso, che scivola nella ghiaia. Seguono poi altre cadute differenti: uno dei nostri portacolori, Palazzi, poi Nishimura e Rehacek. Colpo di scena a quattro giri dalla fine con l’incidente di Riu, a podio sabato ed in lotta per la vittoria fino a quel momento. Nelle ultime curve incandescenti in quanto a battaglia ecco un altro caduto, Salvador.

LOTTA A 10 PER IL PODIO

In breve tempo abbiamo una top ten in fuga ed una volta di più dominata da battaglieri piloti spagnoli. Unica eccezione Masaki, che spera in un finale ben diverso da quello della gara di sabato (KO per problemi meccanici). Chi sembra particolarmente in difficoltà è il poleman: oltre a varie uscite di pista (con conseguenti track limits warnings), fatica a tenere la coda del gruppo ed anzi ha rischiato qualche volta di cadere. Come detto, cade proprio all’ultima curva Salvador, mentre nella lotta serrata finale ne approfitta Izan Guevara, campione ETC in carica e rookie in campionato: arriva così la prima vittoria. Seconda piazza per Xavier Artigas, che chiude davanti al principale rivale Pedro Acosta.

LA CLASSIFICA