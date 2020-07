Xavi Artigas conquista la vittoria solo sul traguardo, beffando per tre millesimi Pedro Acosta. 3° Adrián Fernández, miglior italiano Spinelli 13°.

Battaglia fino alla bandiera a scacchi, solo tre millesimi separano il vincitore dal secondo classificato. Xavi Artigas conquista così il successo nella prima gara del CEV Moto3 del 2020. Pedro Acosta ci aveva provato, ma alla fine è secondo al traguardo. Terzo gradino del podio per Adrián Fernández, sesto invece l’autore della pole position David Salvador. Per quanto riguarda gli italiani, Nicholas Spinelli risale fino al 13° posto (19° in griglia), mentre Leonardo Taccini, Raffaele Fusco e Filippo Palazzi chiudono anzitempo la gara per incidenti.

Qualche problema durante il giro di ricognizione: Palazzi è costretto ad effettuare un giro al box per qualche problema alla sua moto. Riesce a ripartire, ma prenderà il via dall’uscita della pit lane. Altro problema prima della partenza, stavolta per Muñoz: il giovane pilota esce dalla griglia e riuscirà a partire solo ben più tardi, per una gara già compromessa. Si comincia: Acosta, secondo in griglia, beffa subito il poleman Salvador prendendo la testa della corsa. Non manca un multiplo incidente, provocato da Taccini, oltre ad altre cadute successive.

Come nel Mondiale Moto3, questa categoria si rivela ancora una volta particolarmente combattuta, con un bel gruppo di piloti a lungo in lotta per il podio. È comunque un dominio spagnolo: bisogna scendere fino ai margini della top ten per trovare Masaki, giapponese, e Cook, britannico. Alla fine rimangono in sette a battagliare per vittoria e top 3 in questa gara unica a Estoril, che apre la stagione 2020. Artigas e Salvador sono i più battaglieri e determinati a conquistare il successo, ma ecco che spunta Acosta, che beffa entrambi prendendo anche del margine. Ma Xavier Artigas ci crede e gli torna negli scarichi: solo tre millesimi decreteranno il successo dell’alfiere del team Leopard (con record in gara), con Pedro Acosta quindi secondo ed Adrián Fernández sul terzo gradino del podio.

La classifica