Izan Guevara, super rimonta e secondo trionfo stagionale. Dietro di lui c'è il leader in campionato Xavi Artigas, 3° José García.

Era 22° in griglia di partenza dopo una qualifica decisamente complessa, ma arriva il successo in Gara 1. Izan Guevara, ricordiamo all’esordio, si assicura la seconda vittoria in campionato con una gara magistrale. Ci prova fino alla fine Xavi Artigas, che voleva il bottino pieno dopo il KO di Acosta, ma chiude secondo. Mantiene comunque la leadership nel Mondiale Moto3 Junior, anche se cambia la classifica: ora il suo maggior rivale è proprio Guevara a -29, con Acosta ora 4° e precipitato a -41. Completa il podio José García (3° a -37), miglior italiano Leonardo Taccini, quasi in fondo alla griglia e 16° al traguardo.

LA GARA

Per la prima volta davanti a tutti c’è Daniel Holgado (qui le qualifiche), autore di una bella partenza a fionda che gli permette di conservare la posizione. Seguono Acosta, García e Artigas, male invece gli italiani che precipitano fuori dalla top ten. Notevole invece la rimonta di Guevara, fuori dai primi 20 in griglia ed in soli quattro giri agganciato ai primi. Ad 11 giri dalla fine abbiamo un importante colpo di scena in ottica campionato: Moreira e soprattutto Acosta finiscono a terra! Che mazzata per le speranze dello spagnolo…

Fine della corsa in seguito per Fusco, mentre in testa rimangono presto in sette in lotta per la zona podio. È una battaglia serrata per tutta la gara, ad eccezione di Holgado: cade a due giri dalla fine, rimandato l’appuntamento con la prima vittoria. Non si fa invece impressionare Izan Guevara, che di autorità di assicura il secondo successo stagionale, risalendo fino alla seconda piazza provvisoria iridata. Chiude dietro di lui Xavi Artigas, terzo è José García a completare di nuovo un podio tutto iberico.

LA CLASSIFICA