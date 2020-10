Izan Guevara bissa l'impresa di sabato: rimonta dal 22° posto e vittoria! Oltre ad essere a -15 dal leader Artigas... Sul podio con lui Pedro Acosta e José García.

Ultime gare testimoni di una crescita impressionante per Izan Guevara, che bissa l’impresa compiuta nella gara di sabato. Scattato dal 22° posto in griglia, il rookie del Aspar Junior Team risale, lotta e conquista nuovamente il successo! Non è una buona notizia per il leader del Mondiale Moto3 Junior Xavi Artigas, 5° e vede il campione ETC in carica ben più vicino. Ieri contava su un vantaggio di 29 punti, ora sono diventati solo 15 le lunghezze che li separano. Pedro Acosta gli dà filo da torcere fino alla fine prima di chiudere secondo, mentre completa il podio José García. Ultima resa dei conti al via alle 14:00.

LA GARA

Cielo parzialmente nuvoloso in questa seconda giornata di gare sulla pista di Aragón. Si comincia con la seconda competizione: nuova partenza a fionda del poleman Holgado, tallonato da Acosta, Fellon, García e Artigas. Purtroppo altra partenza da dimenticare per Spinelli e Palazzi, gli italiani scattati in top ten, mentre si ritira subito Suryo Aji, a terra in seguito ad un contatto con Agius (ripartito dopo l’incidente, ma rientrato ai box negli ultimi giri). Ricomincia subito a martellare Guevara, che a quanto pare punta a ripetere la gran rimonta di sabato: 22° in griglia, in pochi giri è già 9° ed autore di un 1:59.175, miglior giro in gara fino a quel momento.

Colpo di scena a 12 giri dalla fine con una Long Lap Penalty comminata al leader Artigas per non aver rispettato la corretta procedura in griglia di partenza. Con tanti piloti molto vicini, questo significa perdere tante posizioni: dalla lotta per la testa della corsa si ritrova 10°, in rimonta per salvaguardare la classifica generale. Guevara infatti è arrivato a lottare di nuovo per la vittoria… Che arriva di nuovo: l’alfiere Aspar Team riesce ad imporsi nuovamente ed è di diritto in lotta per il titolo 2020.

LA CLASSIFICA