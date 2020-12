CEV Moto2: Xavi Cardelús, ritorno in Promoracing con vista titolo 2021

Xavi Cardelús vestirà i colori Promoracing nel 2021. Un ritorno nel team con cui è passato in Moto2. "È preparato per lottare per il massimo obiettivo" per il boss Raúl Jara.

Xavi Cardelús tornerà a vestire i colori della squadra con cui ha cominciato a correre in Moto2. Arriva la notizia dell’ingaggio in Promoracing, con cui ha disputato il CEV Moto2 nel biennio 2015-2016. Lascia quindi il team Stylobike, con cui ha corso nelle ultime annate dell’Europeo di categoria (parallelamente alla MotoE quest’anno). Eredita così la sella occupata dal 2018 dall’italiano Alessandro Zaccone, 3° nel 2020. L’obiettivo del pilota andorranno e della squadra di Raúl Jara è ambizioso: lottare per il titolo.

“Cominciare un nuovo progetto è sempre emozionante” ha dichiarato Xavi Cardelús. “Torno a competere con la squadra con cui sono salito di categoria. Sia Raúl Jara che tutti i ragazzi hanno dimostrato di avere grande fiducia in me: sarò il primo pilota e partiremo con l’obiettivo di lottare per il titolo nell’Europeo Moto2. Mi hanno preparato un piano di lavoro molto intenso, che ci dovrà portare ad un salto di qualità. Un grazie a Stylobike, una famiglia che mi ha aiutato a crescere senza farmi mancare un appoggio costante.”

Grande soddisfazione anche da parte del proprietario del team, Raúl Jara. “Sono contento del ritorno di Xavi” ha sottolineato. “Nelle ultime stagioni ha fatto i passi necessari ed è cresciuto come pilota. Siamo convinti che sia preparato per fare il salto di qualità, arrivando a pensare di poter lottare per il massimo obiettivo nell’Europeo di categoria. Sarà il nostro pilota di punta per la prossima stagione, gli forniremo tutto il nostro potenziale tecnico e umano per poter lottare per il podio in ogni gara.”