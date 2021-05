Alonso López si assicura la prima pole position nel CEV Moto2, segue Fermín Aldeguer. Domina la coppia di rookie Boscoscuro, terza piazza per Lukas Tulovic.

Rookie al comando nelle qualifiche di questo secondo evento stagionale. Ci pensa Alonso López ad assicurarsi la prima casella in griglia, con Fermín Aldeguer staccato di pochi millesimi. Il duo Boscoscuro, dominatore delle prime due gare dell’Europeo Moto2, scatta stavolta ancora meglio in questa seconda tappa a Valencia. Sarà ancora un assolo del costruttore vicentino? Vedremo cosa sapranno fare in primis Lukas Tulovic, che chiude la prima fila, o il compagno di box Adam Norrodin 4°, per continuare con tutti gli altri. Una gara in programma, si corre alle 13:00 al Circuit Ricardo Tormo (qui gli orari).

Primo turno

Si riparte più o meno da dove ci siamo fermati nell’evento inaugurale della stagione 2021. Fin dalle prove libere del venerdì a Valencia le Boscoscuro hanno ricominciato a dettare il passo, non si smentiscono in questa QP1 del sabato mattina. È Alonso López a piazzare il miglior crono di questa sessione, e con un tempo impressionante: per capirci, la pole 2020 firmata Niki Tuuli è stata realizzata con un best lap di 1:36.350! Ad appena 15 millesimi c’è il compagno di box Fermín Aldeguer, terza piazza per Lukas Tulovic davanti al collega Adam Norrodin. Per quanto riguarda i nostri portacolori, Alessandro Zetti è il migliore con il 15° tempo.

Secondo turno

Seconda sessione di qualifiche dai tempi un po’ più lenti, ma con sempre le Boscoscuro in bella evidenza. Stavolta ci pensa il leader in classifica generale Fermín Aldeguer a piazzare il miglior crono, seguito a 70 millesimi dal compagno di squadra Alonso López. A seguire ancora il duo Intact SIC Racing, a parti inverse rispetto alle QP1: Adam Norrodin stavolta è terzo, a precedere Lukas Tulovic. Un altro po’ di Italia in top ten con Alessandro Zetti, miglior nostro portacolori in questo turno col suo nono tempo.

La classifica combinata

Vale principalmente quanto fatto nel primo turno di qualifiche per determinare la griglia di partenza. Ecco quindi che Alonso López si assicura la prima casella, seguito a ruota da Fermín Aldeguer, terza piazza per Lukas Tulovic. È la prima pole position stagionale per il rinominato Boscoscuro Talent Team Ciatti.

Foto: Facebook/Team Ciatti