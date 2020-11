CEV Moto2 Valencia, Gara 2: Yari Montella chiude l’anno con la vittoria

Yari Montella si assicura l'ultima vittoria nella sua stagione trionfale. Il fresco Campione Europeo Moto2 precede Dominique Aegerter ed Alessandro Zaccone.

Ultima gara della stagione, ultima vittoria nelle mani del Campione Europeo. Yari Montella chiude nel migliore dei modi la sua splendida annata nel CEV Moto2, conquistando l’ottavo successo in 11 gare disputate. A rimarcare il dominio mostrato in questo 2020 tutt’altro che semplice. Sul podio con lui salgono Dominique Aegerter ed Alessandro Zaccone. Non riesce all’alfiere Promoracing la rincorsa del secondo posto in campionato: nonostante le difficoltà, a Niki Tuuli basta il 4° posto oggi per chiudergli davanti con un solo punto di margine.

Livrea speciale per Team Ciatti-Speed Up

In questa seconda ed ultima gara del weekend il fresco campione Yari Montella scenderà in pista con una Speed Up dalla livrea ben diversa dal solito. Richiama quella con cui Luca Boscoscuro ha disputato il campionato europeo 25 anni fa. Ecco qui l’immagine.