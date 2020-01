Mattia Rato all'esordio in questo 2020 nel CEV Moto2. Nuova categoria e palco più internazionale per il giovane italiano, al via con easyRace Team.

La truppa italiana nel CEV Moto2 si arricchisce. Pronto all’esordio il giovane Mattia Rato, che è stato annunciato nelle fila dello spagnolo easyRace Team. Una squadra che in passato, tra gli altri, ha lanciato Augusto Fernández, ora uno dei protagonisti del Mondiale di categoria. Sarà un bel cambiamento per il pilota di Monza, che nella stagione appena conclusa ha debuttato nella categoria Moto3. Per lui sarà la prima occasione in un palcoscenico più internazionale: fino al 2019 lo abbiamo visto in azione nel CIV.

Classe 2005, Mattia Rato è stato inserito nel 2018 nel progetto Talenti Azzurri, uno dei ragazzi quindi ‘seguiti’ più da vicino dalla Federazione Motociclistica Italiana. La stagione appena conclusa è stata già una novità per il giovane monzese: Rato infatti arrivava dalla PreMoto3 250cc 4T, al debutto quindi in Moto3 con la KTM di RMU Racing. L’annata si è conclusa con il 19° posto in classifica generale. Il 2020 sarà un altro anno ricco di cambiamenti, in particolare per il passaggio alla Moto2.