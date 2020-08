CEV Moto2 Jerez, Gara 2: Yari Montella di autorità, e sono sei!

Sei su sei per Yari Montella, sempre più dominatore nel Campionato Europeo. Doppio trionfo anche a Jerez, seguono Tuuli e Medina.

Il CEV Moto2 2020 continua a parlare italiano. Yari Montella è intrattabile anche a Jerez de la Frontera: dopo la vittoria di sabato, ecco la replica ancora più netta questa domenica. L’alfiere Team Ciatti-Speed Up non ha rivali e vola in classifica iridata, lasciando il tracciato andaluso ancora a punteggio pieno. Notevole il secondo posto di Niki Tuuli, ricordiamo ancora convalescente da una frattura ad un polso, mentre è terzo Alejandro Medina, al primo podio stagionale. Peccato per Alessandro Zaccone, che si è giocato il secondo posto con un lungo…

IL VIA E LE CADUTE

Gran scatto di Kubo, che brucia Tuuli e Montella portandosi subito al comando, mentre abbiamo subito qualche brivido. Kofler infatti scivola in piena traiettoria e viene evitato davvero di un soffio dal povero pilota subito dietro di lui in quel momento. Top 9 per Brenner in Gara 1, incidente invece in questa seconda gara a Jerez: un peccato per il tedesco, che si stava comportando bene di ritorno dopo la frattura dello scafoide. Non bene neanche Cardelús, stabilmente in lotta in top ten ma scivolato, caduta anche per Boonlert, mentre Davis è costretto anche oggi ad un passaggio al box per guai meccanici.

DUE GIRI E MONTELLA VA

Non passa molto tempo però prima che il leader in campionato si riporti davanti, con il thailandese in seconda piazza e Zaccone terzo, complice un largo di Tuuli non ancora al top per una lesione al polso non ancora superata. L’italiano ed il finlandese però giro dopo giro guadagnano il podio e le posizioni sembrano ormai congelate, ma c’è il colpo di scena per l’italiano di Promoracing: un errore ed un lungo infatti annullano ogni possibilità di podio. Ringrazia Alejandro Medina, nel frattempo risalito e quindi terzo alla bandiera a scacchi. Scontato dire che vince ancora in solitaria Yari Montella, al sesto successo stagionale, applausi poi per il secondo posto di Niki Tuuli.

LA CLASSIFICA