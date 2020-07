CEV Moto2, Estoril: Yari Montella concede il bis in Gara 2

Due gare Moto2, doppio netto successo per Yari Montella a Estoril. Il pilota Speed Up inizia il 2020 al meglio. Niki Tuuli nuovamente secondo, 3° Alessandro Zaccone.

Pole position, successo in Gara 1, nuovo trionfo in Gara 2. È un fine settimana magistrale per Yari Montella, che mette la sua firma senza possibilità di replica sul primo round 2020 del CEV Moto2 a Estoril. Nulla può Niki Tuuli, che cerca di contrastarlo ma alla fine è di nuovo secondo, mentre Alessandro Zaccone sale sul terzo gradino del podio. Tra pochi giorni si corre nuovamente in Portogallo, al Autodromo do Algarve di Portimão. Il pilota Speed Up si presenterà a punteggio pieno e senza dubbio come l’uomo da battere.

In questa seconda gara il poleman Montella è nella prima casella in griglia, con Tuuli e Zaccone a completare la prima fila. Manca Kyle Smith, protagonista di un incidente in Gara 1 assieme a Díaz. Si parte: ottimo scatto ancora una volta di Zaccone, che vola al comando davanti al connazionale, a Tulovic ed a Tuuli. Il pilota Speed Up però ci mette poco a riprendersi il comando: una mossa che potrebbe già segnare la gara, con i tre inseguitori che però cercano di non lasciarlo scappare.

Problemi per Kevin Orgis, che rientra molto lentamente al box. Brividi quando si stacca un pezzo dalla moto di Medina (senza conseguenze), mentre finisce malamente il weekend di Tulovic, che dopo il podio di Gara 1 chiude nella ghiaia. In testa, stavolta Montella scappa, ma Tuuli non molla: sono in due quindi a prendere presto il largo sugli inseguitori, riservandosi la lotta per il successo. Ma ancora una volta l’italiano ne ha di più: sette giri alla fine ed ecco arrivare l’allungo decisivo.

Yari Montella guadagna decimi su decimi, Niki Tuuli non è più in grado di rispondere. L’alfiere del Team Ciatti-Speed Up taglia con ampio margine il traguardo in Gara 2, mettendo la sua firma sul fine settimana a Estoril. Il giovane italiano è intenzionato a porsi fin da subito come il riferimento della categoria. Il pilota finlandese del Team Stylobike è ancora secondo, mentre Alessandro Zaccone stavolta conquista la terza piazza, dopo averla persa di un soffio in Gara 1.

La classifica