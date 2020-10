CEV Moto2: Dominique Aegerter wild card con Intact GP a Valencia

Dominique Aegerter wild card nel doppio round conclusivo a Valencia. Guiderà la KALEX di Intact GP, team con cui ha disputato il 2020 in MotoE.

La classe Moto2 del FIM CEV Repsol questo fine settimana avrà una wild card di livello mondiale. Dominique Aegerter sarà al via per il doppio round conclusivo della stagione, di scena nel weekend al Circuit Ricardo Tormo di Valencia. Vestirà i colori di Intact GP, la stessa squadra con cui ha disputato la sua prima stagione MotoE, affiancando in questa occasione Adam Norrodin, anche lui dai trascorsi nel Motomondiale. Una sorta di ‘ringraziamento’ da parte della squadra verso il pilota svizzero, fino alla fine grande protagonista nel campionato elettrico quest’anno.