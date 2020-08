CEV, doppio round a Jerez. Montella fuga Moto2, due leader Moto3

Il CEV a Jerez per un doppio round condensato. Montella vuole continuare a dettare legge in Moto2, dominio spagnolo in Moto3. La presentazione.

C’è un doppio round del FIM CEV Repsol concentrato in un unico fine settimana. Si corre a Jerez de la Frontera, che ospiterà tre gare del Campionato Europeo Moto2 ed altre tre per il Mondiale Moto3 Junior. Nella prima categoria è caccia a Yari Montella, netto dominatore di questo inizio di stagione ed a punteggio pieno verso l’appuntamento sul tracciato andaluso. Nella classe minore invece troviamo Pedro Acosta e Xavier Artigas ex aequo al comando della classifica generale, apripista di un sestetto tutto spagnolo.

CEV MOTO2: CHI FERMERA’ MONTELLA?

Primi due round stagionali che sono stati un dominio assoluto di Yari Montella. Il giovane italiano del Team Ciatti-Speed Up arriva a Jerez con 100 punti in tasca dopo le quattro vittorie conquistate nei due eventi portoghesi. Ora ci saranno ben tre gare da disputare in due giorni, riuscirà a mantenere il suo passo? Dietro di lui in classifica c’è Niki Tuuli, reduce però da un infortunio ad un polso rimediato in MotoE ed alla prima competizione a due ruote dopo questo problema. Terzo è Alessandro Zaccone, che si è lasciato alle spalle qualche guaio ad un ginocchio accusato in un incidente sempre nel campionato elettrico. Attenzione anche al 4° classificato Alejandro Medina, appena tornato dalla gara del Mondiale Moto2 al Red Bull Ring come sostituto dell’infortunato Syahrin. Non sono da escludere poi eventuali outsider, come ad esempio Cardelús, Biesiekirski o Tulovic, per fare qualche nome.

CEV MOTO3: ASSALTO SPAGNOLO

Nel Mondiale Junior possiamo davvero parlare di un dominio spagnolo per il momento. Lo dimostra la classifica generale, che nelle prime nove posizioni vede ben 8 piloti iberici (unica eccezione il britannico Max Cook, 7°). In testa alla classifica a pari punti ci sono Pedro Acosta e Xavier Artigas, con una vittoria ed un secondo posto a testa nelle prime due gare disputate. Una nota a favore del primo è che è appena reduce dal doppio round austriaco di Red Bull Rookies Cup, con un poker di vittorie a referto: quale migliore occasione per continuare la scia positiva? Ma i rivali non mancheranno: David Salvador, Adrián, Fernández, Daniel Holgado e molti altri sono pronti alla battaglia, con il già citato Cook determinato a spezzare il dominio iberico. E gli italiani? Al momento il quadro non è dei migliori: l’unico a punti è l’esordiente Nicholas Spinelli, che però occupa il 17° posto in classifica generale. Entry list

GLI ORARI

A causa della sovrapposizione con il Mondiale Superbike, non sarà garantita la diretta di questo doppio appuntamento a Jerez. Sky Sport MotoGP trasmetterà le differite delle gare a partire dalle 18:00 sia sabato 29/08 che domenica 30/08. Qui tutti gli orari delle competizioni.