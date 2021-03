CEV 2021, ufficializzate le entry list: 7 italiani in Moto3, due in Moto2

Sono state pubblicate ufficialmente le entry list per il FIM CEV Repsol 2021. Sette nostri ragazzi al via nel Mondialino Moto3, due nell'Europeo Moto2. Tutti i nomi.

Il FIM CEV Repsol prende sempre più forma per questa nuova stagione 2021. Nella giornata odierna sono state ufficializzate le entry list delle varie categorie in azione nella penisola iberica in quest’anno solare. Ci saranno ben sette nostri rappresentati per quanto riguarda il Mondiale Moto3 Junior, svariati di questi all’esordio. Sono rimasti due invece i nostri portacolori al via nell’Europeo Moto2. Vediamo tutti i piloti pronti a scontrarsi in queste due categorie a partire dal prossimo 25 aprile (qui il calendario 2021 provvisorio).

Moto3

Un buon numero di piloti protagonisti della scorsa stagione sono stati promossi nel Mondiale di categoria. In primis il campione 2020 Izan Guevara, o il secondo classificato Xavi Artigas. Tra gli esordienti invece segnaliamo il giovane colombiano David Alonso, che l’anno scorso ha trionfato in European Talent Cup. Secondo e altro altro rookie è Zonta van den Goorbergh (figlio di Jurgen, “l’olandese volante”). In arrivo dalla ETC anche due dei nostri portacolori, vale a dire Filippo Farioli (con una wild card nel Mondialino alla fine dell’anno scorso) e Mattia Volpi. Dal CIV di categoria invece segnaliamo Matteo Ripamonti, Luca Lunetta (parallelamente alla Red Bull Rookies Cup) ed Alessandro Morosi, nuovamente al via invece Nicola Carraro e Raffaele Fusco.

Entry List Mondialino Moto3

5 – Matteo Ripamonti – Gazzola Racing

7 – Filippo Farioli – Laglisse Academy

9 – Collin Veijer – AC Racing Team

10 – Nicola Carraro – TM Racing Factory Team

13 – Marco Tapia – Leopard Junior Team

16 – Mario Suryo Aji – Astra Honda Racing Team

19 – Alessandro Morosi – Laglisse Academy

21 – Harrison Voight – SIC58 Squadra Corse

24 – Ivan Ortolá – Team MTA

26 – Scott Ogden – Aspar Junior Team

29 – Billy Van Eerde – MT Foundation 77

31 – Edward O’Shea – British Talent Team

32 – Takuma Matsuyama – Asia Talent Team

33 – Tatchakorn Buasri – Honda Racing Thailand

38 – David Salvador – TM Racing Factory Team

45 – Clément Rougé – Laglisse Academy

48 – Gabin Planques – Larresport

55 – Noah Dettwiler – Team MTA

57 – Sho Nishimura – MT Foundation 77

58 – Luca Lunetta – AC Racing Team

63 – Syarifuddin Azman – SIC Racing

66 – Joel Kelso – AGR Team

67 – Gerard Riu – MT Foundation 77

69 – Raffaele Fusco – TM Racing Factory Team

70 – Joshua Whatley – Team MTA

77 – Mattia Volpi – AGR Team

80 – David Alonso – Aspar Junior Team

81 – Senna Agius – SIC58 Squadra Corse

84 – Zonta van den Goorbergh – Team Super B

92 – Diogo Moreira – Team Estrella Galicia 0,0

95 – José Antonio Rueda – Team Estrella Galicia 0,0

96 – Daniel Holgado – Aspar Junior Team

Moto2

Per quanto riguarda questa categoria, non mancano anche volti già visti nel Motomondiale, più qualche esordio interessante. Due gli italiani in lista, conferme dalla stagione 2020: il campione Superstock 600 2019 Alessandro Zetti e Mattia Rato (quest’ultimo passato a Promoracing). Ci saranno poi tre dei ragazzi protagonisti anche in MotoE, ovvero Lukas Tulovic, Xavier Cardelús e Fermín Aldeguer. Ex del mondiale di categoria, oltre ai primi due dei tre nomi citati, sono anche Adam Norrodin, Dimas Ekky Pratama, Piotr Biesiekirski (varie sostituzioni per lui l’anno scorso). L’esordio interessante di cui parlavamo invece è quello di Alonso López, rimasto fuori dal Mondiale Moto3 e determinato a rilanciarsi con il cambio di categoria. È uno dei due ragazzi del rinominato Boscoscuro Talent Team Ciatti, reduce dal titolo 2020 con Yari Montella.

Entry list Europeo Moto2

3 – Lukas Tulovic – Intact SIC Junior Team

7 – Adam Norrodin – Intact SIC Junior Team

8 – Alessandro Zetti – SF Racing

9 – Keminth Kubo – VR46 Master Camp Team

12 – Marc Luna – Bultaco Racing

13 – Mattia Rato – Promoracing

18 – Xavier Cardelús – Promoracing

20 – Dimas Ekky Pratama – Mandalika SAG Stylobike Euvic Team

21 – Alonso López – Boscoscuro Talent Team Ciatti

23 – Taiga Hada – AGR Team

26 – Peerapong Boonlert – VR46 Master Camp Team

35 – Sam Wilford – AGR Team

54 – Fermín Aldeguer – Boscoscuro Talent Team Ciatti

55 – Alex Toledo – Easyrace

74 – Piotr Biesiekirski – Mandalika SAG Stylobike Euvic Team

Superstock 600

4 – Kiko Maria – Leopard Galp Junior

11 – Alex Escrig – FAU55 Tey Racing

44 – Kevin Orgis – Esponsorama Avintia Junior Team

45 – Leon Orgis – Esponsorama Avintia Junior Team

49 – Alex Pérez – Esponsorama Avintia Junior Team

50 – Ondrej Vostatek – H43 Team

62 – Jared Schultz – Fifty Motorsport

88 – Nicolas Czyba – H43 Escuderias