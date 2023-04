Week-end amaro per Samuele Cavalieri, alla sua prima esperienza nell’ All Japan Superbike a Motegi. Il pilota emiliano, in sella all’Aprilia RSV4 1100 Factory del Team TATARA, si era fatto onore nelle qualifiche stabilendo il dodicesimo tempo su 25 piloti al via. In gara-1 però è finito out per un problema alla moto ed in gara-2 per una caduta strana.

“Purtroppo abbiamo avuto tanta sfortuna. – racconta Samuele Cavalieri da Motegi– In gara-1 purtroppo ci si è rotto il motore al terzo giro. In gara-2, invece, alla partenza del giro di ricognizione ho avuto un problema con il pit limit che si è inserito in maniera anomala quindi un pilota dietro mi ha tamponato in pieno: mi dispiace tanto anche per lui che è caduto. Adesso stanno indagando perché forse mi ha fatto qualche danno. Partita la gara, alla seconda curva sono praticamente volato via. Guardando i dati io non avevo fatto nulla di strano, anomalo e non ce lo spieghiamo. Ora cerchiamo di capire se quel tamponamento aveva creato problemi all’Aprilia. Una sfiga dopo l’altra. Mi dispiace un sacco perché e c’erano tutti i presupposti per fare bene”.

Ora Samuele Cavalieri rientra in Italia ed a fine mese lo attende il primo round del Campionato Italiano Superbike con l’Aprilia del team Nuova Emme Due. Peccato perché Samuele ci teneva particolarmente a vivere al meglio questa esperienza nella terra del Sol Levante ed aveva tutte le carte in regola per conquistare un bel piazzamento.

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia del mago Adrian Newey disponibile su Amazon