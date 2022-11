Carlos Tatay, la nuova sfida: addio Moto3, si riparte dall’Europeo Moto2

Più piloti sono rimasti fuori dal Mondiale per il 2023. Tutti cambieranno campionato, alcuni di loro ripartiranno dall’ex CEV, ora JuniorGP. Abbiamo parlato ad esempio di Niccolò Antonelli, ma c’è anche l’esempio di Carlos Tatay. Nel suo caso è un cambiamento doppio, visto che è in uscita dalla Moto3. L’anno prossimo infatti il 19enne valenciano tornerà in quel campionato da lui già disputato (2018-2019), ma lo troveremo nell’Europeo Moto2, primo ingaggio del Mandalika SAG Team. Il primo contatto c’è già stato ieri in occasione di una giornata di test privati a Valencia, assieme ad altri ragazzi del mondiale (oggi tutto fermo per pioggia). Il debutto vero e proprio sarà nel weekend del 7 maggio 2023 a Estoril, ecco il calendario.

Il periodo mondiale

Un passo differente dopo un triennio in cui sicuramente ci si aspettava qualcosa di più. Tatay ha debuttato in Moto3 nel 2019, anno in cui ha trionfato in Red Bull Rookies Cup con ben 32 punti di margine su un certo Pedro Acosta. A livello mondiale è in azione come wild card in Catalunya, ad Aragon ed a Valencia, chiudendo con due dodicesimi posti ed un ritiro. Nel 2020 ecco il salto a tempo pieno con Reale Avintia Racing, stagione chiusa con un 6° posto nel GP d’Europa come miglior risultato. Dopo un anno di apprendistato, il passo avanti? Non va esattamente così…

Due soli piazzamenti a punti nei primi 5 GP, poi la situazione si complica notevolmente. Nel GP d’Italia riporta la frattura dell’astragalo del piede destro, un problema che lo tiene fermo per parecchie gare. Tenta il ritorno nel GP dell’Emilia Romagna, ma viene dichiarato unfit durante il warm up. Torna in Austria, i round successivi chiaramente non sono semplici: va 4 volte a punti nei restanti 8 GP, in tre occasioni è in top ten. Nel 2022 il passaggio alla CFMoto (KTM) del team PrüstelGP: a Mandalika ottiene la sua prima pole ed il suo primo podio, destinati però a rimanere casi unici. È comunque il suo miglior anno mondiale, 15° iridato con 7 top ten, altri quattro piazzamenti a punti e 8 zeri.

Tatay riparte dall’Europeo

Ecco quindi che si cambia. Addio alla Moto3, ora la sfida passa per la Moto2 del JuniorGP. Un bel salto, lasciando la KTM a cui è abituato da anni per adattarsi alla KALEX Triumph. Come detto, il primo contatto c’è già stato ieri al Circuit Ricardo Tormo, per l’esordio vero e proprio bisogna aspettare inizio maggio 2023. Arriverà l’atteso passo avanti? Questo lo dirà il tempo, ma certo è l’obiettivo di Tatay, che guarda alla nuova avventura con grande entusiasmo.

“È un passo molto importante” ha dichiarato il pilota valenciano. “L’obiettivo è tornare a divertirmi in sella e riuscire a dare il meglio di me. Ho molta esperienza dopo tre anni nel mondiale, ora avrò una moto che si adatta meglio alla mia corporatura. Conservo bei ricordi di quel campionato, darò il massimo.” Soddisfazione anche dal boss Edu Perales: “Siamo sicuri che farà vedere tutto il suo potenziale con una moto di questi tipo. Speriamo di festeggiare una grande stagione insieme.”

Foto: Mandalika SAG Team