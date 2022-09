Campionato Italiano Superbike al Mugello Tre piloti cambiano team

Molto più di un semplice turnover, nel Campionato Italiano Superbike si sta assistendo quasi ad una rivoluzione. Questa settimana si torna a gareggiare dopo cinquanta giorni di sosta. Il CIV è fermo infatti da fine luglio, quando si era svolta la Racing Night a Misano. Stavolta si correrà al Mugello e probabilmente Michele Pirro festeggerà il suo nono titolo italiano. Il tester Ducati ha 56 punti di vantaggio sul suo più diretto inseguitore, Alessandro Delbianco e la vittoria finale pare una formalità. Ben tre team si presentano con un pilota diverso rispetto a Misano.

Il Keope continua con i turnover. Ha cominciato stagione con la coppia Pasini – Canepa a causa dell’assenza di Krummenacher per problemi fisici. Ha poi schierato per due round Canepa e Krummenacher. A fine luglio ha corso con Krummenacher e Corsi. Ora schiera Randy Krummenacher e Flavio Ferroni. Canepa è impegnato nel Mondiale Endurance, Corsi in Moto2 e quindi il Keope è stato costretto a cercare un altro pilota. Visti i precedenti, probabilmente ambiva ad un altro big. Il CIV Superbike però, in questo momento, non ha un grande appeal, in più ci sono tante concomitanze, quindi è stato scelto uno specialista del CIV, uno tra i migliori disponibili sul mercato.

Flavio Ferroni è un pilota solido, concreto, con un’ottima esperienza nel CIV Superbike. Aveva iniziato la stagione con il Dmr Racing poi c’era stata la separazione consensuale. Per sostituirlo il team trevigiano ha scelto il casertano Agostino Santoro che a sua volta aveva lasciato il Black Sheep dopo un inizio di stagione avaro di risultati. Il Black Sheep ha dunque ingaggiato Alessandro Andreozzi, pilota marchiano con all’attivo alcune apparizioni nel Mondiale Moto2 ed una stagione nel Mondiale Superbike nel 2014. Quant’anno ha iniziato la stagione nel National Trophy ma la conclude nel CIV Superbike.

