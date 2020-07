I ragazzi British Talent Cup inizieranno la stagione ad agosto. Programmato a fine luglio un nuovo test a Silverstone, in vista della ripartenza.

Il calendario 2020 è già stato annunciato, ma i giovani della British Talent Cup devono riprendere il ritmo. Per questo è stato programmato un secondo test ufficiale, che avrà luogo il 17 luglio al Silverstone Circuit (National). Il primo si era svolto a Jerez, ma nel ‘lontano’ mese di marzo, poco prima del lockdown dovuto alla pandemia da coronavirus.

Come detto, serve del tempo in pista a tutti i piloti al via in questa terza stagione British Talent Cup. Dopo una lunghissima sosta, i ragazzi devono ritrovare buone sensazioni in sella alle proprie moto prima di dare il via all’assalto al titolo. Ci si prepara quindi a fine luglio, tre settimane prima della ripartenza vera e propria. Il semaforo si spegnerà sul tracciato di Donington Park il 9 agosto.

Il calendario 2020