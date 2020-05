British Talent Cup: cancellata la tappa di fine agosto a Silverstone, conseguenza dell'annullamento del Gran Premio MotoGP.

Altro appuntamento che salta per il campionato British Talent Cup. I giovanissimi piloti britannici non disputeranno quello che avrebbe dovuto essere originariamente l’8° round del 2020. In seguito alla cancellazione definitiva del Gran Premio MotoGP, annullata anche la concomitante presenza dei ragazzi BTC sul tracciato di Silverstone nel weekend del 28-30 agosto.

Una stagione decisamente difficile da gestire a causa dell’emergenza coronavirus e dei conseguenti rischi per la salute delle persone. L’obiettivo è comunque cercare una lenta ripartenza, d’accordo con il governo britannico. Si lavora in particolare ad un nuovo calendario British Superbike, che quindi indicherebbe anche le nuove date per l’annata BTC, viste le concomitanze tra i due campionati.

Ulteriori informazioni verranno date nella prima settimana di giugno. Arriverà una nuova bozza e quindi si potrà avere un’idea più precisa riguardo la partenza di questa stagione 2020.