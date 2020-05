British Talent Cup, posticipato anche il 4° round 2020

British Talent Cup che si vede posticipare anche il 4° round stagionale a Snetterton, assieme al BSB. Nuovo calendario previsto per inizio giugno.

La pandemia dovuta al coronavirus obbliga a continui cambiamenti in termini di calendario. Per la British Talent Cup, ecco ulteriori novità: dopo il rinvio dei primi tre round stagionali, ecco che salta anche il quarto. L’evento avrebbe dovuto svolgersi dal 19 al 21 giugno a Snetterton, parallelamente alla tappa British Superbike.

Una scelta obbligata, visto che il BSB rimarrà fermo almeno fino al 30 giugno, in base alle nuove norme messe in atto per contenere la diffusione del virus. Di conseguenza quindi è impossibile che i giovanissimi del campionato British Talent Cup possano competere.

Si lavora già però ad un nuovo calendario, che seguirà alle linee guida dettate dal governo britannico per far ripartire il paese. Si apre uno spiraglio per una ripartenza a luglio: c’è già una prima stesura, che però verrà resa nota solo nella prima settimana di giugno.