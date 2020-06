British Talent Cup, ecco il nuovo calendario 2020 provvisorio

British Talent Cup, pubblicato il nuovo calendario per la stagione 2020. Si comincia ad agosto, ultimo round ad ottobre: ecco date e circuiti.

Una nuova stagione British Talent Cup si prepara a partire. Abbiamo il calendario 2020, anche se ancora provvisorio vista la situazione in continua evoluzione. Il via è previsto ad inizio agosto a Donington Park, per concludersi a circa metà ottobre a Brands Hatch. Si lavora ancora per scongiurare l’eventualità che questi round, tutti concomitanti con il BSB, vengano disputati a porte chiuse.

“Un periodo ricco di sfide” ha ammesso Stuart Higgs, direttore del BSB. “L’entusiasmo e la passione di tutte le persone coinvolte però sono stati incredibili. Vista la situazione, riuscire ad avere un nuovo calendario è sicuramente un grande passo avanti. Non sappiamo ancora se si correrà a porte aperte o no, dipenderà anche dalle direttive del governo. Siamo però ottimisti, pensiamo di poter accogliere i tifosi in alcuni weekend di gare.”

Soddisfazione anche da parte del CEO Dorna Carmelo Ezpeleta. “Avere il calendario provvisorio è un passaggio chiave per la partenza della British Talent Cup quest’anno, dopo un lungo ritardo seguito ai test. È un momento molto importante per il nostro programma ‘Road to MotoGP’. Essere in grado di fare questo annuncio è davvero un’ottima notizia.”