L'emergenza coronavirus provoca rinvii anche per la British Talent Cup. Posticipati a fine stagione i primi tre appuntamenti del 2020.

Anche la British Talent Cup sta chiaramente risentendo dell’emergenza sanitaria ormai globale. Inevitabilmente c’è qualche cambio nel calendario: i primi tre appuntamenti del 2020 sono stati tutti rimandati. Le nuove date dei tre round, spostati a fine campionato, verranno rese note in seguito.

La stagione 2020 doveva cominciare il 10-12 aprile a Silverstone, in contemporanea con il British Superbike. Dal 1 al 3 marzo poi i giovanissimi piloti British Talent Cup dovevano scendere in pista a Oulton Park, mentre dal 22 al 24 era in programma il 3° round di questo nuovo anno a Donington Park.

Mosse scontate, delle quali mancava solo l’ufficialità. Dopo il posticipo dei primi tre appuntamenti del BSB, era più che logico che si rinviassero tutte e tre le tappe BTC, in origine in contemporanea. Al momento, salvo ulteriori novità, è tutto fermo fino a giugno, ma vista la situazione è davvero difficile fare previsioni.