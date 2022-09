Che ritorno: Bimota DB4 torna in pista nelle Classiche

Un gradito ritorno, Bimota torna in pista. La Parravano Corse assieme alla Events & Advertising ed in collaborazione con il Bimota Classic Parts ha presentato la DB4 al via del Campionato Italiano Velocità Moto Classiche.

La moto monta un motore 800 cc come la Ducati Monster 797. Il telaio è stato aggiornato attraverso l’impiego di rinforzi specifici e una serie di accortezze tecniche. I meccanici del team hanno anche realizzato il traliccio sella e il telaietto della strumentazione. L’impianto di scarico è stato fatto dalla Parravano Corse mentre il silenziatore è quello di serie. La carena si ispira alla Ducati Desmosedici e si unisce perfettamente al serbatoio originale Bimota. La moto è concepita per le competizioni ed ha un pacchetto sospensioni da alte prestazioni. All’anteriore monta una forcella di derivazione SBK MUPO pressurizzata e nel posteriore è previsto un ammortizzatore Ohlins TTX.

“Il Bimota Classic Parts è il punto di riferimento a livello mondiale per le moto Bimota classiche sia in versione stradale – spiega il titolare Paolo Giotti – le nostre moto confermano delle ottime potenzialità da esprimere anche in pista. Prossimamente saremo impegnati in una serie di eventi e gare sia in questo finale di stagione che il prossimo anno”.

La Bimota DB4 è stata una moto iconica. Costruita negli anni ’90, è sempre stata motorizzata Ducati.

